Les journalistes, je ne vous apprends rien, ne se gênent pas pour critiquer les politiciens.

Or, il arrive que les rôles s’inversent. Et ça suscite toujours des réactions intéressantes.

C’est arrivé récemment lorsque le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a pourfendu le chroniqueur du Journal de Montréal Michel Girard sur X⁠1.

Pour montrer que la réforme de la taxe scolaire avantageait les plus riches, M. Girard a publié les détails des comptes du premier ministre François Legault et des ministres Pierre Fitzgibbon et Eric Girard2. M. Fitzgibbon n’a pas apprécié cette personnalisation et a accusé le chroniqueur de manquer d’éthique.

On peut débattre de la pertinence d’utiliser ces exemples personnels dans une chronique (à mon humble avis, ils servent le propos et permettent d’illustrer que cette taxe est régressive). Mais je veux élargir le débat et parler de la délicate question des politiciens qui commentent le travail journalistique.

Jusqu’où un politicien peut-il critiquer les médias sans miner leur indépendance et leur crédibilité ? Existe-t-il des lignes à ne pas franchir ? Les journalistes sont-ils trop frileux lorsqu’ils se retrouvent dans la position de l’arroseur arrosé ?

Évidemment, je ne suis pas neutre par rapport à ces questions. J’ai néanmoins voulu explorer le sujet en parlant tant à des politiciens qu’à des journalistes, ainsi qu’à une experte des médias.

Mathieu Lacombe, ministre provincial de la Culture et des Communications et ex-journaliste, est particulièrement bien placé pour commenter le sujet.

Lors du dernier congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), M. Lacombe a prononcé un discours assez critique envers la profession. Un discours qui disait grosso modo ceci : vous devriez, chers journalistes, vous préoccuper de la crise de confiance du public envers vous. Le ministre a rappelé que les médias bénéficient d’aides gouvernementales depuis que les géants comme Google et Facebook ont grugé leurs revenus publicitaires. Et que cette aide pourrait facilement être retirée par des politiciens populistes si elle n’obtient pas la faveur du public.

Ce discours a soulevé une levée de boucliers dans le milieu journalistique.

Je le dis très respectueusement envers les journalistes, j’en suis moi-même encore un quelque part dans mon esprit et dans mon cœur. Je vais donc parler au nous en disant que nous, les journalistes, avons une capacité d’autocritique assez mince et l’épiderme plutôt sensible envers les gens qui critiquent notre travail. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ex-journaliste

Au risque de me mettre mes propres collègues à dos, je dois dire que je comprends ce qu’il veut dire quand il souligne notre sensibilité à la critique. On dit souvent que les médias sont le quatrième pouvoir (après les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire). Ils jouent un rôle essentiel dans nos démocraties. Mais on peut se demander si nous ne sommes pas un peu prompts à dénoncer toute critique envers les médias comme une attaque contre la liberté de la presse et la démocratie.

Il faut aussi admettre que l’écosystème médiatique n’est pas irréprochable. En entendant certaines radios d’une certaine capitale nationale, par exemple, on peut se demander quel code de déontologie les animateurs lisent avant d’entrer en ondes. À mon avis, plaider que ces gens sont animateurs et non journalistes est une bien faible défense.

« Rien n’empêche un politicien de critiquer un journaliste, affirme Éric-Pierre Champagne, président de la FPJQ. Ensuite, c’est une question de contexte et de ton. »

Qu’un politicien commente un article pour rectifier des faits ou pour amener une autre perspective est légitime. Mais M. Champagne, qui est aussi journaliste à La Presse, souligne que les attaques ne sont pas toujours anodines. Aux États-Unis, Donald Trump décrit les médias comme des « ennemis du peuple ». Le chef conservateur canadien, Pierre Poilievre, discrédite aussi régulièrement les médias.

« Ça, c’est très dommageable », observe M. Champagne, qui souligne que de telles attaques peuvent alimenter la crise de confiance envers les médias.

Colette Brin, directrice du Centre d’études sur les médias de l’Université Laval, observe que certains politiciens critiquent parfois les médias « parce que ça peut être politiquement gagnant de le faire auprès d’un certain électorat ».

S’il y a une ligne à ne pas franchir, à mon avis, elle est là. Qu’un politicien critique un travail journalistique pour amener sa perspective, cela contribue au débat public. Mais qu’il casse du sucre sur le dos des médias pour s’attirer des votes est inacceptable. Le plus grand perdant de cette désinformation, c’est le public.

Le ministre Mathieu Lacombe affirme que de nombreux politiciens se retiennent de critiquer les médias parce qu’ils jugent que ceux-ci finiront par se donner le dernier mot. Il souligne par exemple que peu de politiciens osent déposer des plaintes au Conseil de presse. Cette autocensure n’a rien de positif pour la santé des débats publics.

Le ministre Pierre Fitzgibbon ne s’embarrasse certainement pas d’une telle retenue, lui qui critique régulièrement des journalistes. Il avait par exemple traité Thomas Gerbet, de Radio-Canada, et Alexandre Shields, du Devoir, de « militants » pour leur couverture des enjeux environnementaux soulevés par la construction de l’usine de Northvolt.

La FPJQ avait dénoncé ces attaques – avec raison, à mon avis. Les impacts du plus gros projet industriel de l’histoire de Québec se devaient d’être scrutés par les médias.

Au cabinet de Pierre Fitzgibbon, on affirme que deux lignes ne doivent pas être franchies : les incursions des médias dans la vie privée des politiciens et les erreurs de faits ou le manque d’équilibre. Dans le cas de Northvolt, le ministre jugeait que les reportages insistaient trop sur les aspects environnementaux négatifs du projet et taisaient les aspects positifs.

Éric-Pierre Champagne, de la FPJQ, souligne que les frictions entre politiciens et journalistes restent relativement rares au Québec.

« Généralement, il y a quand même un certain respect, souligne-t-il. Tant les journalistes que les politiciens comprennent le travail de chacun. » C’est vrai. Mais on voit qu’il reste des tabous et des non-dits dans les relations entre politiciens et journalistes. Et chaque camp devrait avoir le courage d’aborder ces questions de front, avec ouverture, en allant au-delà des mécanismes de défense habituels.

