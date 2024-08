Alors, comment se passe votre été ? Les vacances de la construction sont terminées, mais l’été s’alanguit et s’étire. Les JO rythment nos journées paresseuses. Heureuse de vous retrouver !

Mes vacances auront été américaines.

Un road trip traversant les États désertiques du Sud-Ouest, de l’Utah au Nouveau-Mexique. Roulant à travers des paysages d’une beauté brutale. Côtoyant des populations divisées, aux idées bien campées, qui coexistent et font la complexité de cette nation imprévisible, aux ressorts inépuisables. Pour m’accompagner, j’avais dans mon bagage l’essai de l’ami Mathieu Bélisle, L’empire invisible, un livre personnel et pénétrant sur nos voisins. J’en relisais des bribes à l’ombre d’un saguaro à Tucson, ou assise devant une voie ferrée à Kingman, où roulaient des convois surréels d’un kilomètre de long.

PHOTO CASSIDY ARAIZA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des saguaros, dans le désert de Sonora, en Arizona

Nous avons traversé cinq États, roulé 4000 milles, des grandes villes étalées jusqu’aux territoires des Navajos. Des contrées où s’entraînent des milices jusqu’à l’enclave hyperlibérale de Santa Fe. Le soir, nous regardions la chaîne Fox, et à demi convaincus d’un cataclysme imminent décrit par des commentateurs en feu, nous mettions la chaînette de sûreté à la porte du motel !

Sérieusement, j’ai fait un voyage formidable.

Les États-Unis nous fascinent et nous effraient à la fois. Parce que nous en sommes les voisins préoccupés. Parce que leur territoire est un peu le nôtre. Nous avons un continent en commun, avec des traces tangibles de la présence des Canadiens français — jusqu’à Flagstaff, en Arizona, avec sa rue Leroux. Nous étions explorateurs, hommes engagés qui parcouraient l’Amérique du nord au sud, de l’est à l’ouest. J’ai beaucoup pensé aux Remarquables oubliés de Serge Bouchard pendant ce périple pétri d’Histoire.

Nous nous reconnaissons dans cette horizontalité du territoire, ses routes sans fin, les villes infinies. Cette façon de quadriller l’espace de boulevards rectilignes, de s’étirer de centre commercial fatigué en concessionnaires automobiles, jusqu’aux abords des champs ou du désert où roulent les tumbleweeds.

C’est sans doute à cause de cette géographie du vide que l’idée de la densification des villes peine en Amérique du Nord. Nous avons cette impression d’espace, et elle n’est pas que fantasme. Il faut certes repenser nos villes, mais aussi se garder un peu de mansuétude : l’espace abondant est dans notre ADN.

Mais ce qui frappe aussi, ce sont nos différences abyssales. Les États-Uniens sont des êtres de contrastes. Amicaux, avenants, mais avec le couteau à cran d’arrêt ou le gun bien en vue à la ceinture… Leur manière de faire de la politique est très éloignée de la nôtre.

Au Québec, notre politique est raisonnable, comptable. Nous gouvernons par sondages, nous sommes attachés à nos institutions, toutes déglinguées soient-elles, nous sommes fiers, mais sans excès. Nos édifices patrimoniaux, nos établissements d’enseignement tombent littéralement en lambeaux, mais bof, nous ne descendrons pas dans la rue : nous avons l’habitude des ruines. Notre vie politique est molle et prévisible. Le seul moment où l’émotivité nous gagne est lorsque la question nationale surgit. Là, les passions se déchaînent. Autrement, notre tolérance débonnaire l’emporte — ce qui nous protège aussi des extrêmes, avouons-le.

Aux États-Unis, la politique se vit de manière émotive. Démocrates et républicains s’empoignent violemment sur une foule de sujets, de l’immigration à l’avortement, en passant par la question du contrôle des armes à feu. Sur les chaînes d’information continue, la politique se commente et s’analyse sur un ton furieux.

Aux plus hauts niveaux politiques, l’émotion l’emporte sur la raison. Même négative, la vitalité américaine ne connaît pas d’éclipse…

Je constate toutefois que notre bonhomie politique québécoise est lentement, mais assurément grugée, teintée par l’émotivité états-unienne. Sur des questions ultra-sensibles comme celles de l’immigration ou de la mobilité, nous avons de plus en plus de difficulté à garder la tête froide. Notre culture politique se réchauffe en même temps que s’échauffent nos esprits.

J’ai terminé, quelle ironie, ma relecture de L’empire invisible à Las Vegas, qui brillait de tous ses artifices⁠1. Contrairement à plusieurs observateurs, Bélisle avance que l’Amérique n’est pas en déclin, mais que progressivement, depuis le 11 septembre 2001, sa force et sa présence se sont dématérialisées, entre autres à cause du numérique et des GAFAM, à cause aussi des théories du complot, et que son influence est dans nos têtes, notre culture, nos foyers. Les États-Unis sont devenus davantage une identité qu’une idéologie, écrit-il.

Nous ne sommes pas encore les États-Unis. Nous résistons. Nos anticorps sont encore actifs. Mais nous partageons le même corps géographique, et de nouvelles mentalités pas si dissemblables. Si nous versons de plus en plus dans la polarisation, c’est peut-être que nous avons nos polémistes clivants nous aussi… Pourtant, nous voulons demeurer leurs voisins. Pas leurs sujets.

Il fait tout de même bon rentrer à la maison…

1. Le 12 août, c’est la journée J’achète un livre québécois, une formidable initiative citoyenne. L’empire invisible, dans la collection Nomades de Leméac, est ma suggestion. Ah pis, la série « De remarquables oubliés », de Marie-Christine Lévesque et Serge Bouchard, et l’important L’habitude des ruines, de Marie-Hélène Voyer, tous chez LUX. Bonne lecture !

