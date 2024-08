L’idéal olympique, trop beau pour être vrai ?

« Citius, Altius, Fortius – Communiter. » Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble. C’est la devise olympique. L’idéal olympique existe-t-il encore ou a-t-il été assombri par le dopage, la politique internationale et le gigantisme des Jeux ? Tous deux champions olympiques, Sylvie Bernier (plongeon, Jeux de Los Angeles en 1984) et Jean-Luc Brassard (ski acrobatique, Jeux de Lillehammer en 1994) ont un avis différent sur la question*.