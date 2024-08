Quand on rencontre un maire ou une mairesse ces temps-ci, on a le goût de lui faire un câlin en lui recommandant d’aller se coucher.

Parce que ça ne va pas fort dans le monde municipal. À Gatineau, l’ancienne mairesse France Bélisle a quitté ses fonctions pour préserver sa santé. À Chapais, sa jeune collègue Isabelle Lessard a jeté l’éponge, exténuée par la gestion des incendies de forêt.

Ces cas médiatisés ne sont que la pointe de l’iceberg. Depuis le scrutin municipal de 2021, au moins 800 élus municipaux sur 8000 ont quitté leurs fonctions. Du jamais-vu.

La situation est si préoccupante que lorsqu’on tombe sur un maire qui rayonne, on se demande ce qu’il peut bien manger le matin.

C’est ce qui m’est arrivé en croisant Catherine Hamé, mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs, une petite municipalité des Laurentides. Nous nous sommes rencontrés par hasard dans un studio de Radio-Canada. Elle disait adorer son boulot à qui voulait l’entendre.

Intrigué, je suis allé la rencontrer sur son territoire. La mairesse nous avait donné rendez-vous devant une maison au bord du lac Loiselle, que la municipalité vient d’acquérir d’une communauté religieuse.

« On veut en faire un pavillon des arts et de la culture, entouré d’un parc riverain », me lance Mme Hamé, tout sourire, qui insiste pour nous montrer le lieu de baignade public qui vient d’être aménagé de l’autre côté du lac.

Une fois arrivé, on a l’impression de débarquer dans une comédie sur le bonheur. Un groupe de mamans dynamiques accompagnées d’adorables poupons joufflus surgit sur la berge pour une séance de cardio-poussette. Puis on voit passer une dame qui pratique son dos crawlé dans son plus simple appareil.

« C’est notre madame qui se baigne tout-nu. C’est le folklore maximum ce matin, je vous jure que ce n’est pas arrangé ! », s’exclame Mme Hamé en riant.

N’allez toutefois pas croire que c’est l’allégresse perpétuelle à Sainte-Anne-des-Lacs. Catherine Hamé reconnaît que le monde municipal est en « crise ». Et sa bourgade de 4000 habitants n’y échappe pas.

Cette crise, la femme qui fête ses 35 ans le jour même de notre rencontre la décrit en deux volets.

« C’est sûr qu’il y a le volet relations avec les citoyens. Il y a eu un gros changement avec la campagne de 2021. Je l’ai senti. Les gens sont moins patients, plus haineux », observe-t-elle.

Même ici, dans une petite ville en apparence paisible ?

« Ah mon Dieu ! lance-t-elle. J’ai vécu des affaires sur les réseaux sociaux… Je me suis fait traiter de toutes sortes de noms. »

Le deuxième volet de la crise, selon elle, ce sont les relations entre les membres du conseil municipal eux-mêmes, loin d’être toujours harmonieuses.

Comment la mairesse trouve-t-elle son bonheur dans un tel environnement ?

S’il y a une crise, c’est parce que la machine est brisée. Oui, ça fait en sorte que ça peut être difficile moralement. Mais cette machine, il faut la réparer. Et pour ça, il faut être créatif, innover, trouver des solutions. C’est ça que je trouve tellement stimulant. Catherine Hamé, mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs

Elle donne l’exemple de l’accès à l’eau, un combat qu’elle a mené et qui lui a donné une visibilité qui dépasse les frontières de Sainte-Anne-des-Lacs. La municipalité compte 19 lacs, mais jusqu’à tout récemment, la moitié des résidants n’avaient aucune possibilité de s’y tremper l’orteil. La mairesse a développé une politique d’accès à l’eau qui a braqué certains riverains et déchiré le conseil municipal. Mon collègue Charles Lecavalier a raconté l’histoire l’an dernier1.

Comment s’en est-elle sortie ?

« L’implication citoyenne, ça peut fonctionner quand c’est bien orienté, constate-t-elle. L’idée n’est pas de dire : “Pour ou contre l’accès à l’eau ?” C’est de dire : “On fait l’accès à l’eau. Comment on le fait ?” »

« Il y avait des préoccupations et je les comprends, continue-t-elle. Mais on en a fait le tour et l’intelligence collective a gagné. »

Selon elle, le monde municipal a longtemps été « sur le pilote automatique ». Elle dit l’avoir constaté lorsqu’elle a été élue conseillère municipale en 2017.

« On était dans la routine. On gérait des ponceaux, des routes, de la garnotte », illustre-t-elle.

Arriver avec une vision bouscule davantage, admet-elle. Mais c’est aussi plus intéressant.

Pour être capable de se lancer dans une direction, il faut être capable de se camper dans des principes, dans une vision de la gouvernance. C’est ça que je trouve le fun. Catherine Hamé, mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs

Mais ce n’est pas seulement par ses politiques publiques que Catherine Hamé veut faire avancer les choses. Celle qui a été élue mairesse moins d’une semaine après avoir accouché de son deuxième enfant raconte avoir animé des séances du conseil municipal avec son bébé dans les bras.

« Je sais que si j’ai pu être élue mairesse à 32 ans, c’est parce qu’il y a des gens avant moi qui ont rendu ce parcours-là possible. Et je veux à mon tour faire une différence », dit-elle. Une autre élue lui a déjà confié s’être lancée en campagne électorale enceinte grâce à son exemple.

L’amour du métier n’empêche pas Catherine Hamé de réfléchir à des solutions pour rendre le travail d’élu moins difficile. Elle a déjà réalisé que des « attaques coordonnées » sur les réseaux sociaux dirigées contre elle ne provenaient même pas de ses propres résidants. Dans d’autres villes, affirme-t-elle, des séances du conseil ont été perturbées par des gens de l’extérieur.

« À l’Assemblée nationale, est-ce qu’on laisserait une salle se remplir de citoyens d’une autre province venus faire de l’obstruction ? On parle d’ingérence chinoise, mais pourquoi faudrait-il que je tolère l’ingérence des citoyens de Saint-Hippolyte dans mes affaires municipales ? », demande-t-elle.

Catherine Hamé estime aussi que Québec devrait venir préciser les rôles et responsabilités des divers acteurs du monde municipal afin d’éviter la confusion et les abus. Selon elle, l’immunité dont bénéficient les élus va aussi trop loin.

« Il serait temps qu’on traite les élus municipaux comme des travailleurs ordinaires, lance-t-elle. La façon dont les choses sont construites, il n’y a pas l’équivalent d’un département des ressources humaines qui peut leur taper sur les doigts. »

La Commission municipale du Québec peut certes suspendre un élu dans des cas graves, mais il n’y a pas de possibilité d’envoyer des avertissements avant que les choses dégénèrent.

« Oui, c’est tough, la job, constate Catherine Hamé. Mais on est dans un contexte super intéressant actuellement. Et on est tellement privilégié de pouvoir rendre le futur possible. »

