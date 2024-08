« Citius, Altius, Fortius – Communiter. » Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble. C’est la devise olympique. L’idéal olympique existe-t-il encore ou a-t-il été assombri par le dopage, la politique internationale et le gigantisme des Jeux ? Tous deux champions olympiques, Sylvie Bernier (plongeon, Jeux de Los Angeles en 1984) et Jean-Luc Brassard (ski acrobatique, Jeux de Lillehammer en 1994) ont un avis différent sur la question*.

En 2024, croyez-vous toujours à l’idéal olympique ?

Sylvie Bernier : J’y crois. Pour moi, l’idéal olympique, c’est un esprit sain dans un corps sain. C’étaient mes valeurs quand je plongeais, et elles sont encore très présentes dans ma vie. Les Jeux peuvent motiver les jeunes et les gens à bouger, à être actifs dans leur quotidien. Enfant, j’ai commencé à faire du plongeon pour traiter mon asthme sévère. Quand mes parents m’ont amenée voir le plongeon aux Jeux olympiques de Montréal, la magie a opéré.

Jean-Luc Brassard : Non. J’ai longtemps cru aux belles paroles olympiques, mais j’ai décroché quand il y a eu le scandale de harcèlement au Comité olympique canadien [sous l’ex-président Marcel Aubut]. Au lieu d’être un acteur de changement, ils ont décidé de se refermer. Le rêve olympique, ça dure six jours. Comme un tout-inclus à Cuba. Tu compétitionnes devant une foule et un décor extraordinaires, mais à quel prix social et financier ? Ça coûte des milliards de dollars aux contribuables des pays hôtes. En plus, les Jeux, c’est une guerre sans fusils. Il n’y a rien de plus politique que les JO. Le dopage étatisé des Russes à Sotchi, c’était pour montrer leur supériorité.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Luc Brassard, en 2022

Qu’est-ce que représente pour vous l’idéal olympique ?

Jean-Luc Brassard : Je crois en l’idéal sportif, soit d’affronter les meilleurs au monde pour essayer de se dépasser. Je n’aime pas la philosophie de la médaille à tout prix. Tout le monde peut viser à améliorer ses aptitudes. Le gouvernement canadien finance des organismes comme À nous le podium où le financement des fédérations sportives varie selon les chances de médailles. Si vous performez mal, on coupe le budget. Ça met énormément de pression sur les athlètes.

Sylvie Bernier : Un esprit sain dans un corps sain. Et aussi le dépassement de soi, bien avant la médaille. Les milliers d’athlètes aux Jeux n’aspirent pas tous de façon réaliste à monter sur le podium. Ils aspirent à se dépasser, à atteindre leur objectif. Le plus important, ce n’est pas le résultat, c’est le parcours. Quarante ans plus tard, ma médaille est dans mon tiroir. Ce qui reste, ce sont les joies, les déceptions, mes techniques de visualisation, côtoyer les autres athlètes.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Sylvie Bernier, en 2023

Quel est l’héritage le plus positif de l’olympisme ?

Sylvie Bernier : Le fait d’unir les athlètes, qui sont au cœur de l’expérience olympique. Entre les cycles olympiques, les différents sports ne sont pas réunis dans une seule compétition. Vivre dans le village olympique, c’est unique. Ces athlètes ont tous la passion de leur sport.

Jean-Luc Brassard : Je n’en vois pas beaucoup. Les États-Unis, qui ont gagné le plus de médailles olympiques, sont l’un des pays les moins en forme. L’olympisme est aussi très élitiste : c’est difficile de faire du sport de haut niveau si on ne vient pas d’un milieu aisé.

Qu’est-ce qu’on doit changer ou améliorer aux Jeux olympiques ?

Jean-Luc Brassard : Tout le monde s’en met plein les poches, sauf les athlètes. Si tu enlèves les athlètes, il n’y a plus de Jeux. Je donnerais de l’argent, un tarif minimal, aux athlètes qualifiés. Quand les Rolling Stones jouent au Centre Bell, ils sont payés. Au Canada, le gouvernement finance les athlètes olympiques pour l’équivalent d’un peu plus que l’aide sociale.

Sylvie Bernier : Ramener les Jeux à une échelle plus humaine. Les athlètes ne demandent pas une folie des grandeurs. À Los Angeles en 1984, ma compétition était dans des installations temporaires sur un site universitaire. On n’est pas obligé de tout bâtir à neuf, et on ne devrait pas attendre 30, 40 ou 50 ans pour revenir dans une même ville hôtesse. Mon autre souhait, c’est que tous les jeunes aient la même chance de faire du sport, peu importe leur milieu socio-économique. Mais ça prend des infrastructures sportives.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Sylvie Bernier, à Los Angeles en 1984

Que retenez-vous de vos Jeux ?

Sylvie Bernier : La magie et la fierté. Ma fierté n’était pas liée à ma médaille mais au fait d’avoir maintenu un état d’esprit positif alors que je m’étais fêlé une côte un mois avant les Jeux.

Jean-Luc Brassard : À mes premiers Jeux, à Albertville en 1992, j’avais 19 ans, j’étais naïf et impressionné par l’envergure. À Lillehammer en 1994, je suis devenu champion olympique. Du jour au lendemain, ma vie a changé, j’avais énormément d’attention et de responsabilités alors que j’étais jeune. Ça peut être un terrain glissant si on est mal préparé. À mes derniers Jeux en 2002, la magie n’opérait plus, je voyais le côté très mercantile des JO.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Luc Brassard, à Lillehammer en 1994

Allez-vous suivre les Jeux de Paris ?

Sylvie Bernier : Je vais les suivre, mais aussi bouger, courir, pédaler, faire du camping, profiter de l’été avec mes enfants et mes petits-enfants. Quand je vais regarder les Jeux, je vais les vivre pleinement. Les gens ne veulent pas toujours les regarder avec moi : je me mets dans la peau des athlètes, je suis très intense !

Jean-Luc Brassard : C’est notre seule occasion de voir certains sports. J’ai hâte de voir le surf à Tahiti. Mais j’ai de jeunes enfants et on va profiter de l’été. Je vais applaudir les athlètes, sans embarquer dans la propagande olympique.

* Les entrevues ont été effectuées séparément et avant le début des Jeux olympiques de Paris. Les propos ont été abrégés à des fins de concision.

