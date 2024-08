« Pete ! Pete ! Pete ! » La scène était unique et insoupçonnée. Plus tôt cette semaine, Pete Buttigieg était l’invité du Daily Show, la populaire émission de fin de soirée qui marie parfaitement la politique à l’humour. À l’arrivée de Buttigieg sur le plateau, la foule a scandé son nom comme j’ai déjà scandé ceux d’artistes en prestation à Osheaga. Les chaleureux applaudissements ont duré plus d’une minute. Pas mal, pour un secrétaire américain aux Transports.

Le nom de Pete Buttigieg est sur les lèvres de plusieurs commentateurs politiques qui le croient sur la liste des vice-présidents possibles de Kamala Harris. Comme observatrice à distance, Buttigieg est mon choix de colistier pour celle qui – en un clin d’œil – a amassé plus de 200 millions de dollars et a pulvérisé l’indolence de cette course présidentielle. Et comme l’a démontré l’auditoire du Daily Show, Pete Buttigieg insuffle aussi tout un enthousiasme, à sa manière.

Mayor Pete – son sobriquet lorsqu’il était maire de South Bend, en Indiana – a tout pour plaire et pour réussir à la vice-présidence des États-Unis. À 42 ans, Buttigieg a été candidat aux primaires du Parti démocrate lors de l’élection présidentielle de 2020. Même en abandonnant assez tôt, il avait tout de même eu le temps de démontrer une certaine efficacité lors de la campagne, remarquée par l’équipe du président désigné. Il n’était donc pas étonnant de le voir rejoindre l’administration Biden.

En plus de ses compétences, de son expérience en gouvernance, de son service militaire et des nombreuses langues qu’il maîtrise, Pete Buttigieg a le don de la communication.

Des discours fluides avec l’aisance d’un homme habitué à une proximité avec les électeurs. C’est l’avantage d’avoir fait de la politique municipale.

Son vrai tour de force, depuis qu’il est aux Transports, ce sont ses nombreuses apparitions dans diverses émissions à Fox News, réseau par excellence des républicains. Buttigieg est le seul du Parti démocrate à faire l’exercice régulièrement. Ce qu’offre Pete Buttigieg lors de ses interviews à Fox News, ce sont des classes de maître en communication politique dans lesquelles il troque les envolées lyriques et la combativité pour l’éducation et les faits. Depuis l’annonce de la candidature à la présidence de Kamala Harris, Pete Buttigieg a été un impeccable ambassadeur du programme de la candidate à la présidence. Chacune de ses apparitions dans les médias est digne d’une médaille d’or.

L’agilité en communication de Pete Buttigieg lui a notamment permis de bien expliquer (et de vendre !) le massif accord bipartisan sur les infrastructures. Cet accord de plus de 1000 milliards de dollars est un joyau de l’administration Biden. En tant que secrétaire aux Transports, c’est Pete Buttigieg qui a sillonné les villes et États, plateaux de télévision et assemblées de cuisine pour expliquer qu’en plus de la réfection des routes et des ponts, l’objectif était de miser sur les infrastructures humaines — comme l’accès abordable à l’insuline pour les gens souffrant de diabète et un accès à l’internet fiable, pour ceux encore trop déconnectés. Buttigieg a été l’un des architectes non seulement de changements structurels majeurs, mais aussi de changements socioculturels.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE La ministre Chantal Rouleau et le président de la Fondation Émergence, Patrick Desmarais, remettent le prestigieux Prix Laurent-McCutcheon à Pete Buttigieg, en 2022.

En septembre 2022, Pete Buttigieg était à Montréal pour recevoir un prix de la Fondation Émergence — dont la mission est la lutte contre l’homophobie et la transphobie. Le prix Laurent-McCutcheon lui a été remis pour sa contribution à l’avancement des droits LGBTQ+. Un honneur historique pour le premier secrétaire ouvertement homosexuel de l’histoire des États-Unis.

Avec son mari Chasten Glezman-Buttigieg et leurs deux enfants, Pete Buttigieg est un rappel qu’il n’y a pas de modèle familial unique et, surtout, qu’aucun modèle n’a plus de valeur qu’un autre.

Cette simplicité est d’autant plus importante au lendemain de révélations sur J.D. Vance, désastreux colistier de Donald Trump. Dans diverses archives ayant refait surface il y a quelques jours, Vance attaque et méprise les adultes sans enfant et ceux qui n’en ont pas eu de manière dite naturelle, remettant en question tant leur importance dans la société que leur patriotisme.

Plusieurs analystes de la politique américaine jurent que le choix de colistier a peu d’influence sur les électeurs. Je crois qu’il y a eu des exceptions, dont Sarah Palin en 2008, Kamala Harris en 2020, J.D. Vance et peut-être Pete Buttigieg cette année. Pour d’autres observateurs, un colistier sert surtout à élargir la base électorale d’un ticket, surtout si ce dernier vient d’un État pivot.

Alors, une femme noire et un homosexuel à la Maison-Blanche ? Mais non, c’est beaucoup plus que cette vulgaire réduction. C’est entre autres la fin d’une certaine apathie politique et la réussite d’un système dans lequel tous peuvent avoir les mêmes opportunités. Tout cela peut donner des allures de carte de souhaits Hallmark, mais comme on l’a vu sur une pancarte lors d’un rallye pour Kamala Harris : « The time is now ».

