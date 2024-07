Il faut reconnaître que ça fait dur. En pleine saison touristique, il est impossible d’aller à New York en train pendant tout l’été. La raison : avec la chaleur, les rails se dilatent et les trains doivent rouler à une vitesse extrêmement basse.

Oui, oui, encore plus basse que ce à quoi ce train déjà incroyablement lent nous a habitués. Actuellement, sur la portion canadienne du trajet, la vitesse maximale est fixée à… 16 km/h. C’est complètement ridicule. Même un vélo roule plus vite que ça. Pas étonnant qu’Amtrak ait décidé d’interrompre la liaison jusqu’à ce que les travaux en cours soient terminés.

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE En juin, VIA Rail a ajusté l’horaire de l’Océan, qui assure la liaison entre Montréal et Halifax.

Vous rêvez des Maritimes ? Pas de chance. L’état des rails (encore lui) vient de forcer VIA Rail à réajuster son horaire pour « mieux refléter les temps de trajet réels ». Le transporteur ajoute 45 minutes au trajet Montréal-Halifax et 90 minutes dans l’autre sens.

Résultat : il faut aujourd’hui tout près de 24 heures pour gagner Halifax à partir de Montréal. C’est plusieurs heures de plus… qu’il y a 40 ans !

Inutile de rappeler ici (parce que ça fait trop mal) que les Européens, les Japonais, les Chinois – et même bientôt les Américains – voyagent dans des trains qui roulent à 300 km/h et plus.

PHOTO SHIZUO KAMBAYASHI, ARCHIVES THE ASSOCIATED PRESS Le premier train à haute vitesse au monde a été mis en opération au Japon… en 1964 !

Pour Tim Hayman, président de Transport Atlantique, un groupe de défense des usagers du train de passagers dans les Maritimes, la situation dans l’ensemble du pays est devenue une « honte nationale ». Je suis d’accord avec lui. Et il est temps de mettre le doigt sur le bobo : les rails du CN, que les trains de passagers sont forcés d’emprunter, sont d’une qualité médiocre.

Oui, il existe un projet de train moderne entre Québec et Toronto. Un train qui serait soit à haute fréquence, soit à haute vitesse (on espère la deuxième option). Un train qui aurait sa voie réservée et qui n’aurait plus à quémander le passage chaque fois qu’il veut circuler.

Mais on ne peut continuer à tolérer l’intolérable en attendant ce train. D’abord parce qu’on pourrait attendre longtemps — le projet est prévu pour le milieu des années 2030 et on sait tous que ça pourrait être plus long. Ensuite parce qu’il n’occupera qu’un seul corridor et qu’il faut aussi s’occuper des autres.

Faut-il rappeler qu’on est en pleine crise climatique et qu’on cherche des façons écologiques de se déplacer ? Qu’il faut diminuer l’usage de l’auto et de l’avion ?

PHOTO SUSAN HAIGH, ARCHIVES THE ASSOCIATED PRESS L’Acela, qui voyage entre Boston et Washington, est actuellement le seul train à haute vitesse en opération aux États-Unis.

Le CN le dit de façon très franche : il maintient ses rails, sur lesquels roulent les trains de VIA Rail, dans l’état qui permet de faire rouler ses trains de marchandises. Point.

« Le service nous permet de faire rouler nos trains et d’avoir le service pour nos clients. Ce sont des voies qui nous appartiennent. Il y a un niveau dont le CN s’assure pour que ses opérations puissent continuer. Tout ce qui va au-delà et que les services de passagers veulent, on entre dans des ententes avec eux », dit Jonathan Abecassis, directeur des relations avec les médias du CN.

Du côté de VIA Rail, on reste diplomate. Mais on sent bien que la décision d’allonger l’horaire de la liaison Montréal-Halifax fait grincer des dents.

VIA affirme avoir versé 18,3 millions de dollars au CN pour effectuer des réparations sur une portion du trajet situé entre Miramichi et Bathurst, au Nouveau-Brunswick.

« Malheureusement, depuis, l’état actuel de cette même subdivision a entraîné des changements opérationnels. En réponse aux restrictions de vitesse récurrentes imposées par le CN, ainsi qu’à une détérioration des vitesses opérationnelles sur cette infrastructure en raison de l’état des voies, notamment sur la subdivision de Newcastle, VIA Rail n’a pas eu d’autre choix que d’ajuster l’horaire de l’Océan à partir du 19 juin […] », dit VIA dans une déclaration écrite.

Le CN réplique qu’il n’utilise même pas cette section et qu’il la maintient uniquement pour VIA Rail.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le train Lumi, de la nouvelle flotte de VIA Rail

Pour VIA Rail, la situation est d’autant plus frustrante que la société a lancé un programme de remplacement de ses trains. En principe, les nouveaux trains sont plus rapides. Dans les faits, leur vitesse est limitée par l’état des rails.

L’idée n’est pas de trancher qui a raison et qui a tort entre VIA Rail et le CN. Il s’agit de constater que la situation actuelle est intenable et de chercher des solutions.

Il est irréaliste de penser construire un réseau parallèle à celui du CN. Mais Tim Hayman, de Transport Atlantique, souligne que certains segments pourraient au moins être acquis par VIA Rail ou par le gouvernement. Est-il normal, par exemple, que la fameuse section Miramichi-Bathurst, qui soulève des conflits et qui ne sert qu’au transport de passagers, soit la propriété du CN ?

Le fédéral ne peut laisser ainsi pourrir la situation. Si les rails étaient meilleurs, le CN n’aurait pas à faire rouler ses propres trains à des vitesses de tortue. Cela dégagerait les voies et permettrait de faire passer plus de trains sur les mêmes infrastructures.

Ce ne serait pas la première fois que le gouvernement se mêlerait de la gestion d’infrastructures privées dans un intérêt national. Le fédéral force les géants des télécommunications comme Bell ou Rogers à partager leurs réseaux avec de plus petits fournisseurs pour favoriser la concurrence, par exemple.

Le chemin de fer a déjà fait la fierté du Canada. Aujourd’hui, sur certains tronçons, les trains circulent à peine plus vite que des carrioles à chevaux. Combien de temps allons-nous tolérer cela ?

