Plus tôt cet été, j’étais à Terre-Neuve avec ma sœur Anne-Marie et son conjoint, pour un voyage dans une province aussi voisine qu’éloignée de nous, accueillante et chaleureuse.

Nous avons beaucoup roulé, plus de 2000 kilomètres, visité des grands parcs magnifiques, vu des baleines, un minuscule iceberg au loin, plusieurs orignaux et caribous, et loué des maisons pittoresques, dont une à Twillingate, où l’on se croirait au bout du monde.

C’est la vie maritime, le chaud puis le froid du large, le vent et une flore qui s’y est adaptée, avec des campanules et des iris qui résistent aux caprices du climat.

C’est un dépaysement, un éloignement du familier, mais aussi, grâce à la présence de ma sœur, un retour aux sources familiales, celles de mon enfance et de mon adolescence.

Dans la première maison de location, nos chambres étaient assez rapprochées l’une de l’autre. J’ai pris une photo. Ma sœur est en train de lire, étendue, et je me revois soudainement toute petite, à partager la même chambre qu’elle, qui a deux années de plus que moi, ce qu’on a fait pendant les 17 premières années de mon existence !

Imaginez un instant. L’intimité de la même chambre jusqu’à l’âge adulte, de la même école, des mêmes cours de musique, des mêmes groupes de jeannettes et de guides. Puis les années passent, on a l’impression d’être rendues ailleurs, de vivre dans un autre espace-temps. Et, un soir, soudainement, nous revoilà comme dans notre chambre d’enfants !

Ces retours de notre mémoire enfouie sont renversants ! Et l’exil volontaire du voyage y est propice.

Littoral brumeux de l'île de Terre-Neuve. L'exil volontaire du voyage est un moment propice pour souffler sur le brouillard de nos souvenirs.

Je reviens de ce voyage très heureuse. C’est un privilège énorme de vieillir avec ses proches, et de savoir qu’on existe encore comme famille, que chacun et chacune sera là pour accompagner les autres. Je pense à ceux et celles qui, pour toutes sortes de raisons – dont la guerre –, n’ont plus cette famille autour d’eux. Me reviennent par exemple des scènes de la formidable série Transplanté1 dans laquelle un médecin revoit sans cesse, au détour d’évènements de son quotidien, des scènes touchantes avec sa famille, mais surtout des morts, de la torture et la fuite de son pays natal.

Je me sens privilégiée de vivre mes retours du passé construits en grande partie à partir d’expériences fraternelles, dans un environnement pacifique et sans exil forcé.

L’été dernier, j’avais entamé ce pèlerinage de retour aux sources familiales en passant une formidable fin de semaine, toujours avec ma sœur Anne-Marie, dans sa maison de campagne. C’était le premier été loin de mes fonctions politiques, à renouer avec le temps, à prendre du recul. Et la fin de semaine a été formidable parce que j’étais moins distraite mentalement et physiquement par le tourbillon de mes engagements professionnels.

J’ai réappris à profiter pleinement de la présence des membres de ma famille. J’étais reconnaissante de leur accueil chaleureux, des activités que nous avions faites ensemble, de la petite chambre rustique où je dormais, du chant des oiseaux, de la beauté des chutes lors d’une randonnée, du petit lunch gentiment préparé par mon beau-frère, des longues discussions, du concert magnifique auquel nous avions assisté…

Le privilège que nous avons de savourer ces petits bonheurs exige une ouverture mentale, une disposition psychique qui semble toute simple, mais qui peut s’avérer complexe, parce que nos relations familiales sont celles qui nous ont construits et accompagnés, ou découragés, voire traumatisés.

Peu importe la ouate ou les épines sur lesquelles nous naissons, le plus beau cadeau de la vie demeure celui de sentir l’affection inconditionnelle de nos proches qui transcende le temps. Quand nous possédons de solides atouts de résilience pour faire face aux défis de la vie, on ne peut que remercier tous les jours le destin d’avoir mis sur notre route des frères et des sœurs, une famille élargie ou choisie, qui donnent un sens à notre vie, particulièrement en vieillissant.

Ces moments de rapprochement familial valent bien des voyages dans les plus beaux endroits de la planète ! Terre-Neuve, avec ses petits villages isolés, réunit les conditions propices au retour d’une mémoire, d’une présence oubliée.

Ne faut-il pas apprendre à vieillir comme nous avons appris à vivre l’enfance ? Le vieillissement rejoint souvent le commencement. Et entre les deux, on construit notre vie adulte avec les moyens affectifs qui sont les nôtres, au mieux de notre aptitude au bonheur. Et la famille sera toujours là pour nous rappeler qu’il y a eu un début, des traces dont on peut croire qu’elles sont à tout jamais effacées, mais qui, sans crier gare, viennent nous rappeler ce qu’on a vécu, et ce que nous pouvons encore aspirer à vivre, dans l’humanité de notre destin et celui de nos proches.

