Bon, ce n’est pas tout à fait vrai. Le nouveau site web de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal ne dit pas à quelle heure il faut démarrer le lave-vaisselle après le souper. Mais il vous donne la consommation d’électricité au Québec en temps réel toutes les 15 minutes.

Vous pouvez aussi voir la courbe de la demande d’énergie selon la journée, en été comme en hiver. Pendant l’hiver dernier, qui a été relativement doux, la consommation d’électricité a atteint un pic de 35 761 mégawatts (MW) le 20 février à 7 h 15.

Certains hivers, le Québec consomme jusqu’à 43 000 MW d’électricité en période de pointe. Hydro-Québec doit donc avoir un réseau capable de livrer 43 000 MW en tout temps. Si notre consommation était mieux répartie durant la journée, particulièrement l’hiver, nous pourrions utiliser cette énergie économisée pour décarboner l’économie.

« C’est l’hiver que c’est le plus important de mieux consommer l’électricité », dit le professeur Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire. L’été, la consommation est moins élevée. Le 20 juin dernier, lors de la canicule, le Québec a consommé jusqu’à 22 000 MW pendant une bonne partie de la journée. Avec les changements climatiques, il faudra suivre de plus en plus les pointes de consommation l’été.

« Quand il fait très chaud l’été, le transport de l’électricité est plus difficile, dit M. Pineau. Hydro-Québec fait aussi la maintenance de ses centrales l’été, ce qui réduit leur capacité. »

Ce nouveau site web de la Chaire sera donc un outil de vulgarisation et de conscientisation.

Consultez le site web de la Chaire sur la demande d’électricité