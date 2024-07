Le président américain Joe Biden et le premier ministre Justin Trudeau, en juin dernier

PHOTO LUCA BRUNO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Parce que l’actualité suscite souvent des questionnements, un chroniqueur de Dialogue en fouille un pour vous.

Justin Trudeau devrait-il prendre exemple sur Joe Biden ?

Aux États-Unis, en moins de temps qu’il n’en faut pour crier « Joe Biden accroche ses patins », l’entrée en scène de Kamala Harris a donné un électrochoc au Parti démocrate.

Il est clair que le changement a été bénéfique, du moins à court terme, pour la formation politique. L’enthousiasme est de nouveau au rendez-vous… et l’argent aussi. Plus de 200 millions de dollars ont été récoltés en l’espace d’une semaine, dont 68 % de la part de nouveaux donateurs⁠1.

De quoi donner des idées à certains libéraux de ce côté-ci de la frontière…

Mais est-ce que remplacer Justin Trudeau pourrait véritablement changer la dynamique en vue des prochaines élections ? J’ai posé la question à quatre observateurs de la scène politique fédérale. Leurs réponses sont éclairantes sur la suite des choses.

Daniel Béland, directeur de l’Institut d’études canadiennes de McGill, estime que le phénomène Harris est susceptible de « donner des munitions supplémentaires » à ceux qui rêvent d’un avenir sans Justin Trudeau.

« Je ne sais pas si ça va vraiment avoir un impact sur les délibérations internes au Parti libéral, dit-il. Mais si Kamala Harris continue à bien faire – on l’a vu en matière de financement et pour le nombre de bénévoles, qui a été multiplié –, c’est sûr que ça pourrait servir d’exemple aux libéraux qui veulent se débarrasser de Trudeau, sur le plan rhétorique, pour dire : regardez, il nous faut quelqu’un de différent, ça peut changer le cours de la course. »

Ces libéraux sont plus nombreux depuis la fin de juin, dans la foulée de l’échec du parti lors de l’élection partielle dans Toronto–St. Paul’s.

Après ce revers cuisant, l’ancienne ministre libérale Catherine McKenna a livré le fond de sa pensée. « Le premier ministre peut être fier de son héritage, mais il est temps d’avoir de nouvelles idées, une nouvelle énergie et un nouveau leader. Les enjeux de cette élection sont trop importants, notamment en ce qui concerne l’économie et le climat », a-t-elle affirmé.

Ça résume bien, à mon sens, les sentiments de ceux qui pressent Justin Trudeau de quitter son poste (et ils pourraient être plus nombreux après les élections partielles qui viennent d’être annoncées pour le 16 septembre si les libéraux perdent encore des plumes).

Mais un nouveau leader pourrait-il vraiment relancer les libéraux ? Valérie-Anne Mahéo, titulaire de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l’Université Laval, en doute.

« Selon moi, ce n’est pas forcément l’élément central, mais un élément plus périphérique. Il y a des problématiques plus profondes pour le Parti libéral que le leadership de Justin Trudeau. »

Aux États-Unis, le parti de Kamala Harris occupe la Maison-Blanche depuis moins de quatre ans. Au Canada, les libéraux de Justin Trudeau sont à la tête du pays depuis tout près de neuf ans.

Du fait d’être au pouvoir si longtemps, il y a une usure qui est créée. Des erreurs qui ont été faites. Et le contexte a changé. Il faut que le parti s’ajuste, dans son programme, dans ses actions, à des problématiques qui ne sont pas les mêmes qu’en 2015. Aux enjeux par rapport à l’immigration, par exemple. Valérie-Anne Mahéo, professeure adjointe de l’Université Laval

L’autre problème auquel il est très difficile de remédier, c’est le désir de changement au sein de la population canadienne. « Au bout de trois mandats, généralement, les électeurs veulent voir une alternance au niveau du gouvernement. »

« C’est un peu comme si, au Canada, il y avait une période psychologique de huit à dix ans après laquelle les gens disent : ton temps est écoulé ! Je pense que c’est l’enjeu principal avec lequel Justin Trudeau doit composer », renchérit Nik Nanos, de la firme de sondage Nanos Research.

Ainsi, le sondeur pense que par-dessus tout, le destin de Justin Trudeau est entre les mains… de Pierre Poilievre.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Le seul espoir pour que Justin Trudeau se maintienne au pouvoir est que Pierre Poilievre commette une bourde, selon le sondeur Nik Nanos.

« Selon mon expérience, il ne pourra rien faire pour redresser ses chiffres, si ce n’est espérer que Pierre Poilievre commette une erreur. »

Mais si ça ne se produit pas à moyen terme, « la meilleure stratégie pour les libéraux serait de tenter quelque chose de neuf, de changer de leader », dit-il.

Ses propos viennent cependant avec un avertissement. Dans les circonstances actuelles, « il n’y a aucune garantie » que ce soit suffisant pour permettre aux libéraux d’obtenir un quatrième mandat.

Il me restait à lui poser la question à un million de dollars : si les libéraux devaient imiter les démocrates et changer de candidat, qui serait plus susceptible de relancer le parti ?

Pour lui, la réponse tient en un mot : Québec.

« L’une des questions clés serait de savoir lequel des leaders potentiels peut faire le mieux au Québec pour conserver les sièges et obtenir de bons résultats », dit-il. À la lumière de ce constat, il cite deux noms : Dominic LeBlanc et François-Philippe Champagne.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Dans l’ordre, les ministres libéraux François-Philippe Champagne, Pablo Rodriguez et Dominic LeBlanc. Le premier et le dernier sont pressentis par le sondeur Nik Nanos comme des successeurs potentiels de Justin Trudeau.

J’ai obtenu un son de cloche un peu différent de la part d’Alex Marland, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la confiance et le leadership politique de l’Université Acadia, en Nouvelle-Écosse.

Selon lui, peu importe les résultats que va obtenir Kamala Harris aux États-Unis, « il semble assez évident que nous allons probablement apprendre que Trudeau va démissionner » d’ici au prochain scrutin fédéral.

C’est surtout parce qu’il se préoccupe de son legs que Justin Trudeau va jeter l’éponge, pense le professeur.

Un chef de gouvernement se soucie de son héritage. Il n’est donc pas logique pour lui de vouloir être connu comme la personne qui a conduit son parti à une défaite cuisante. Alex Marland, professeur de l’Université Acadia

Justin Trudeau a le choix, précise l’expert.

Il peut laisser sa marque dans l’histoire comme le politicien qui a « ressuscité son parti des morts en 2015 », pour ensuite obtenir deux autres mandats (minoritaires).

Ou…

Il peut devenir le politicien « qui a conduit le parti à une grande défaite lors des élections de 2025 ».

« Je ne vois pas pourquoi il ferait cela », dit-il au sujet de la deuxième option.

Il y a là, c’est vrai, de quoi convaincre Justin Trudeau de prendre exemple sur Joe Biden et de tirer sa révérence.

1. Lisez l’article « La campagne de Kamala Harris amasse 200 millions US en une semaine »

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue