La voix étranglée et les larmes difficilement refoulées de la première ministre albertaine Danielle Smith ne laissent aucun doute : Jasper qui brûle n’est pas une catastrophe naturelle comme les autres1.

Il est facile de devenir insensible face à la longue litanie des évènements météorologiques extrêmes turbopropulsés par les changements climatiques qui défilent sans fin. Incendies de forêt, inondations, canicules, ouragans : on en vient à hausser les épaules. Pour plusieurs, ce détachement est même nécessaire à leur santé mentale.

Puis, de temps à autre, l’une de ces catastrophes nous frappe droit au cœur. C’est ce qui arrive à des milliers de Canadiens qui voient le parc national et la petite ville de Jasper ravagés par les flammes.

Jasper ! Danielle Smith a évoqué la majestuosité des lieux. Les paysages qui figurent parmi les « plus beaux du monde ». Les parents qui emmènent leurs enfants découvrir cet « endroit spécial ». Puis ces enfants, devenus adultes, qui font la même chose avec les leurs.

Je ne pensais pas être touché un jour par les mots de Danielle Smith, une leader politique résolument anti-environnementale qui donne habituellement le goût de pleurer pour les mauvaises raisons.

Cette fois, je me suis reconnu dans ses propos, dans ses émotions. Et ce, malgré leur incroyable contradiction (j’y reviendrai).

J’ai visité Jasper trois fois. La première avec mes parents alors que j’étais enfant. J’y suis retourné dans ma jeunesse, sac au dos et pouce en l’air, pour y faire de la rando (et la fête). Puis, il y a quelques années, j’ai fait exactement ce que décrit Danielle Smith et j’ai voulu faire découvrir ce joyau à mes enfants.

De tous les parcs canadiens que j’ai visités, Jasper est (devrais-je écrire était ?) mon préféré.

Le seul fait de s’y rendre est une expérience en soi. On y accède par la promenade des Glaciers, la route reliant les parcs de Banff et de Jasper. Une voie royale, une spectaculaire mise en bouche. Chaque fois, je suis soufflé par l’immensité du paysage.

Les barrières du parc ne sont même pas franchies qu’on a déjà l’impression d’être plongé au cœur d’un royaume. Il reste les pics vertigineux, les vallées et les lacs turquoise à explorer ; les sources thermales dans lesquelles se plonger ; les ours, mouflons et wapitis à côtoyer.

Penser que ce trésor inscrit au patrimoine de l’UNESCO est aujourd’hui transformé en brasier serre le cœur. Voir brûler Jasper, c’est comme voir brûler Notre-Dame de Paris. C’est du patrimoine auquel nous sommes attachés qui part en fumée.

PHOTO AMBER BRACKEN, LA PRESSE CANADIENNE Ces quelques murets de pierre sont tout ce qui reste du bâtiment historique de l’église anglicane de Jasper, vendredi.

Bien sûr, il ne s’agit pas de la première forêt magnifique à brûler. Mais la plupart des incendies frappent des zones qu’on connaît peu. À la fois sauvage et accessible, Jasper permettait cette connexion avec la nature. On comprend désormais que plus rien n’est à l’abri. Quelle sera la prochaine victime ? Le parc Forillon ? Celui du Mont-Tremblant ? Le mont Mégantic ?

La grande question est de savoir quel impact aura cette catastrophe bien précise.

Il s’en trouvera pour dire que les incendies de forêt forment un processus naturel qui a toujours existé. C’est vrai. Je me souviens d’avoir traversé des zones brûlées au cœur du parc de Jasper. Mais il faut aujourd’hui une incroyable dose de déni pour ne pas reconnaître que les changements climatiques rendent les incendies plus fréquents, plus forts et plus destructeurs.

Ça, les études scientifiques et les rapports du GIEC nous le disent en s’adressant à notre tête. Voir Jasper brûler nous le fait comprendre par les émotions.

Est-ce que ce sera suffisant pour entraîner une prise de conscience et pousser à l’action ? On ne peut faire autrement que de l’espérer.

À ce chapitre, les larmes ravalées de Danielle Smith, bien que visiblement sincères, pourraient sembler hypocrites.

Mme Smith est l’une des combattantes les plus acharnées au pays de toute mesure visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Des émissions qui alimentent les évènements extrêmes comme celui qui frappe Jasper. Je ne suis pas assez naïf pour croire que voir brûler un lieu qui lui est visiblement cher stoppera la croisade de Mme Smith contre la taxe carbone ou le plafonnement des émissions du secteur pétrolier.

Mais, au moins, on voit la première ministre albertaine confrontée à ses contradictions. Pleurer la perte d’un joyau en s’opposant de tout son poids politique à ceux qui travaillent à limiter ce genre de catastrophes est aussi incohérent que décourageant.

On pourrait même dire que c’est triste à en pleurer.

1. Visionnez la conférence de presse de la première ministre Danielle Smith sur Jasper (en anglais)

