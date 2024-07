Plus d’écoute, moins de blablabla…

Il n’y a rien de plus frustrant que de ne pas se sentir écouté. D’avoir l’impression que des décisions sont prises au-dessus de nos têtes, sans égard pour leur impact dans notre quotidien.

C’est ainsi que se sentent bien des Montréalais quand ils apprennent qu’une ressource pour les personnes itinérantes ouvrira au coin de leur rue. Ils ont l’impression que personne ne se soucie des conséquences de cette décision sur la vie de leur quartier. Ils sont fâchés et, honnêtement, on ne peut pas les blâmer.

Est-ce pour les « défâcher » que la Ville de Montréal a décidé de tenir une consultation publique sur l’itinérance ?

La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce mardi. La consultation, qui portera sur la cohabitation, s’organise en partenariat avec la Direction de santé publique de Montréal, sous la houlette de l’Office de consultation publique. Un rapport devrait paraître au printemps.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante

La Ville a enfin compris (mieux vaut tard que jamais…) qu’il est temps de tendre le micro aux citoyens pour savoir comment ils se sentent.

Car depuis la pandémie, l’itinérance est devenue source de tension sur l’île de Montréal. Ce qu’on appelle l’itinérance visible a augmenté de 33 % dans la métropole si on se fie aux données recueillies lors du dénombrement du 11 octobre 2022.

Des quelque 4600 personnes dénombrées à cette date, 17 % dormaient à l’extérieur. La majorité se retrouve dans les quartiers centraux, mais pas que.

De plus en plus, on en croise dans les quartiers excentrés comme Ahuntsic, Montréal-Nord ou Pointe-aux-Trembles…

Les ressources doivent suivre. C’est d’ailleurs pour cela que la Ville veut étendre l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (EMMIS) dans les 19 arrondissements de la métropole.

Des crises qui vont se multiplier

Les derniers mois ont été marqués par plusieurs fiascos de communication sur la question de l’itinérance. Le cas le plus flagrant est sans contredit celui de la Maison Benoît-Labre, dans le Sud-Ouest de Montréal1.

L’ouverture prochaine du centre Bois-de-Boulogne, un refuge pouvant accueillir 50 personnes en situation d’itinérance dans Ahuntsic, soulève aussi des inquiétudes, en particulier au CPE qui se trouve à quelques pas2.

La cohabitation avec la population itinérante crée également des problèmes dans le Village.

Et vous savez quoi ? Ces crises vont se multiplier si la Ville ne change pas son approche.

J’en ai discuté avec Benoit Langevin, d’Ensemble Montréal, conseiller municipal dans Pierrefonds-Roxboro et responsable du dossier de l’itinérance au sein de l’opposition officielle. Selon lui, il faut davantage travailler en amont avec la population si on veut créer une certaine acceptation sociale. Cela évite des crises et les citoyens ont l’impression de faire partie de la solution.

Je suis entièrement d’accord avec M. Langevin. L’idée n’est pas d’acquiescer à chaque revendication citoyenne, mais bien de répondre aux inquiétudes et mieux informer la population sur ce qu’est l’itinérance. On craint moins ce qu’on connaît.

Soyons réalistes : tant qu’on n’aura pas réglé la crise du logement et augmenté les ressources pour les personnes vulnérables, il faudra apprendre à mieux cohabiter avec elles. Ce sont des citoyens à part entière qui ont droit de cité, eux aussi.

La Ville doit mieux préparer le terrain quand elle planifie ouvrir un refuge, plutôt que de mettre les Montréalais devant le fait accompli.

Qui sait, cette consultation publique sera peut-être l’occasion de trouver des solutions AVEC les citoyens ?

Les plus cyniques, eux, affirment qu’il s’agit d’un vulgaire exercice de relations publiques, une façon pour le parti au pouvoir de gagner du temps d’ici la prochaine élection.

Pour ne pas leur donner raison, je crois que l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) doit éviter certains écueils.

D’abord, cette consultation ne doit pas se transformer en micro ouvert pour l’intolérance. Je ne suis pas la seule à le craindre. Jérémie Lamarche du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) aussi. Il espère que la consultation ne deviendra pas un lieu d’amplification des préjugés.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Jérémie Lamarche, organisateur communautaire au RAPSIM

Or des préjugés à l’endroit des personnes itinérantes, il y en a à la tonne. À commencer par l’idée qu’elles sont toutes aux prises avec des problèmes de dépendance ou de santé mentale, ou qu’elles sont violentes.

M. Lamarche rappelle que 23 % d’entre elles sont à la rue à la suite d’une expulsion et 17 % parce que leurs revenus sont insuffisants. Déjà, si on expliquait cela aux gens, on déconstruirait quelques idées reçues.

Jérémie Lamarche comprend la colère des citoyens. Il espère seulement qu’elle ne sera pas dirigée contre les personnes itinérantes, mais bien contre les décisions qui nous appauvrissent collectivement.

L’autre condition pour que cette consultation soit concluante : la forme. Il faudra que l’OCPM fasse preuve de flexibilité, qu’il soit innovant dans sa façon d’aller à la rencontre des citoyens. Avis aux commissaires : c’est le temps d’appliquer toutes les bonnes pratiques que les Dominique Ollivier, Isabelle Beaulieu et Guy Grenier sont allés observer à l’étranger pendant leurs mandats à l’Office…

Être innovant, ça veut entre autres dire : aller sur le terrain. Il ne faut pas seulement entendre les comités de citoyens super organisés qui ont l’habitude de déposer des mémoires. Il faut donner la parole aux petits commerçants, aux brigadiers scolaires, aux éducatrices de garderie et, pourquoi pas, aux enfants. Leurs observations pourraient nous surprendre.

Enfin, cet exercice ne sera pas crédible si on ne tient pas compte de la parole des personnes itinérantes.

Ce sont les premières concernées.

Une consultation d’où elles seraient exclues serait une consultation bidon.

