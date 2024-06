Cette date, le 24 juin, s’est inscrite très tôt dans mon calendrier génétique acquis, quand, plus jeune – donc en des temps immémoriaux –, ma mère m’avertissait très sérieusement qu’on ne pouvait pas se baigner avant la Saint-Jean-Baptiste. Quand je demandais pourquoi, elle me répondait : « Tout le monde sait ça, mon garçon ! » Ha bon ?

J’aurais voulu une explication scientifique, plaider que l’été débutait le 21, qu’on pouvait crever de chaleur le 22, mais bon, tout le monde savait ça…

Il s’agissait évidemment d’un autre chef-d’œuvre de notre folklore⁠1 qui prétendait qu’il était dangereux de se baigner avant ce grand congé, au Québec, parce que l’eau aurait été malsaine, jusqu’à provoquer d’horribles furoncles comme dans les pires films d’horreur.

Mais à partir du 24, miraculeusement, l’eau redevenait limpide, bénite, je dirais, et voyez-y un lien avec le baptême d’un dénommé Jésus (Google, les enfants) jadis officié par ledit Jean Baptiste, dans les eaux du fleuve Jourdain, situé aujourd’hui à la limite ouest du territoire palestinien occupé par Israël, la Cisjordanie, où ça brasse moins qu’à Gaza…

On ne fête plus le saint homme, et c’est bien ainsi, mais notre fête nationale, celle du Québec.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE La Saint-Jean-Baptiste « est devenue unificatrice, un beau moment de cohésion sociale. Patriotique comme il se doit, et on a pas mal réussi à la dépolitiser et à la rendre inclusive, avec le temps », écrit notre chroniqueur.

Et sa beauté est qu’elle est devenue unificatrice, un beau moment de cohésion sociale. Patriotique comme il se doit, et on a pas mal réussi à la dépolitiser et à la rendre inclusive, avec le temps.

Bien fait ! Le Québec a changé et personne ne doit être timide de le fêter.

Bon, il y a peut-être un soupçon de faux jeton dans ces propos. Combien de fois, plus jeune, ai-je participé avec bonheur à des rassemblements symbiotiques où cette fête et la foi souverainiste étaient en fusion. La bacchanale était exclusive, elle était nôtre.

Cette date sonne aussi la permission pour les politiciens de prendre congé avant l’arrivée des épluchettes de blé d’Inde, et il est franchement temps pour eux.

Les derniers mois ont été saprément difficiles pour quatre partis politiques sur cinq au Québec. Le cinquième étant le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) qui, lui, en état de grâce, lévite dans les sondages en ayant les autres plutôt loin dans le rétroviseur.

Dans le cas de la Coalition avenir Québec, il n’y a plus rien qui fait, plus rien qui passe dans la population. On dirait que pour tous les gestes qu’ils font ou décisions qu’ils prennent, ils partent en infériorité numérique.

Et le pire est qu’ils ne s’aident pas en en prenant de très mauvaises, des décisions.

Monsieur Legault nous semble désemparé. On a l’impression qu’il ne sait plus par quel bout prendre ça, la politique.

Quand ce parti remonte de trois points dans un sondage Léger, parce que les dernières semaines auraient été juste moins désolantes pour le gouvernement, ou que son chef se serait fait plus discret, il y a sûrement un os quelque part. Un PM n’est pas élu pour se taire…

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le premier ministre François Legault

S’il ne se replace pas, monsieur Legault pourrait vivre les premières infidélités annonciatrices dans son camp avec les foirades des derniers mois.

Cette bêtise de ramener le projet de troisième lien à Québec participera aux désillusions de ses troupes, à qui il avait pourtant demandé de la discipline, en oubliant de préciser, je suppose, que la directive ne s’appliquait pas à lui-même ni à la ministre des Transports…

Rarement dans notre vie politique a-t-on eu autant l’impression de se faire emplir comme des pas smart avec ce mirage électoral.

Et ce n’est pas un comité qui étudiera la possibilité de nouvelles finasseries constitutionnelles pour le Québec dans la fédération canadienne qui fera oublier le prix du bœuf haché.

Quant au Parti libéral du Québec, il est temps que cela se produise, l’arrivée d’un nouveau chef. Monsieur Tanguay rend dingue, tellement il tire constamment son véhicule politique dans le champ. Et prions tous les dieux qu’il ne commence pas à se sentir appelé, et veuille devenir chef de son parti. Misère !

Un autre qui mérite ses vacances est monsieur Nadeau-Dubois, et pas sûr qu’il pourra planter son attirail de camping dans le Témiscamingue, sur les terres d’Émilise Lessard-Therrien…

La crise de maturité de son parti était écrite dans le ciel, c’est le lot des partis politiques de gauche. Démarrés sur du militantisme pur, ils croissent et visent naturellement, à un moment donné, les responsabilités et le pouvoir.

Bon, on n’en est pas là, mais pas du tout, et on sera tous curieux de découvrir la nouvelle offre politique que Québec solidaire nous soumettra. Mais je sens déjà qu’on cessera de s’acharner sur les régionaux et leurs pick-up.

Rappelons aux déçus de ce parti que tout relent mélenchoniste rebute, ici au Québec.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon

Et PSPP, lui, est déjà en campagne référendaire, peut-être présomptueux, mais pas hypocrite. Pour le PQ, c’est bella la vita ! Et la menace ne semble pas évidente dans les prochains mois, à part l’idée d’un plafonnement statistique d’appuis à la souveraineté.

Il restera à monsieur PSPP à gérer le succès, ce qui n’est peut-être pas si facile pour certains individus. Qu’il se rappelle que son attitude a fait son succès jusqu’à maintenant, aidée quand même par les « exploits » de la CAQ…

Ha ! J’oubliais monsieur Duhaime, toujours dans la cabane à chien… Quand on veut faire passer une autoroute sur l’île d’Orléans, il ne faut pas se surprendre de ne pas être pris au sérieux.

Une petite dernière, l’élection partielle fédérale dans Toronto–St. Paul’s, aujourd’hui même, Justin pourrait se souvenir longtemps de ce 24 juin 2024…

Entre nous Allez ! Bonne fête nationale du Québec à tous et toutes, bon été et tout le monde à l’eau !

1. Consultez le site du Réseau de diffusion des archives du Québec

Régis Labeaume sera de retour en août.

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue