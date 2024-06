Avant toute chose, je dirai ceci : je sais que les profs sont fatigués. Je sais que les élèves ont de la misère, que les écoles manquent d’argent, de ressources et de personnel. Je sais que le système paie aujourd’hui le prix de nombreuses réformes de l’éducation, qui, même si elles ont été faites avec les meilleures intentions, ont parfois été mal avisées.

Je sais aussi que les gens qui concoctent les programmes le font avec toute la bonne foi du monde, et que ça doit être un travail extrêmement complexe. Et je sais, finalement, que quand le bateau fuit de partout, une remise en question de l’enseignement de l’histoire au primaire ne doit pas être tout en haut de la liste des priorités.

Comme on n’est jamais trop prudente, j’ajouterai qu’il est évidemment essentiel que les élèves scolarisés au Québec apprennent l’histoire de la province, en commençant par celles des Premières Nations qui occupent enfin dans le corpus la place qui leur revient. Mais ne pourrait-on pas, peut-être, jeter un regard au-delà de nos frontières ?

Ma fille termine son primaire cette semaine et nous aurons révisé deux ou trois fois plutôt qu’une, au cours des dernières années, le mode de vie et les structures sociales de la Nouvelle-France, les réalités culturelles, économiques et démographiques de la province à travers le temps, le système parlementaire local, quelques moments clefs dont la révolte des Patriotes, les Jeux olympiques et Expo 67.

Lorsque je me suis exclamée, il y a quelques mois : « Vous apprenez encore quels étaient les loisirs des Québécois en 1905 ? », un des grands enfants a dit : « Oui ! Et elle va les apprendre encore au secondaire ! » La seule incursion à l’extérieur du territoire les a menés… à Cuba. Rendue là, j’étais franchement ahurie, mais j’ai fini par comprendre qu’on voulait présenter aux élèves une société non démocratique, sorte de manière d’enseigner les rouages de la démocratie in absentia. Je suppose que, dans le vaste portfolio de régimes autoritaires, Cuba a été choisi parce qu’on s’est dit que beaucoup de petits Québécois y avaient peut-être mis les pieds et auraient donc l’impression d’être en territoire connu ? C’est possible. N’empêche, six ans d’études, six ans passés le nez fourré dans nos histoires, avec une petite semaine à Cayo Coco.

Encore une fois, je ne remets pas en question la validité de ces enseignements, ils sont tous importants et pertinents (la manière de les transmettre constitue un autre sujet, tout aussi intéressant. Ici aussi, je note la bonne foi, le sérieux et les efforts des rédacteurs de manuels scolaires, mais mon Dieu qu’on a l’Histoire modeste. Personne pour dire aux enfants : « Écoutez bien l’histoire de Radisson, vous n’en reviendrez pas. » Je ne suis pas pédagogue, mais peut-être que si l’Histoire leur était contée, ils auraient moins l’impression d’être obligés de l’apprendre).

Cela dit, considérant la composition des classes d’aujourd’hui, ne pourrait-on pas risquer d’autres petites sorties vers l’extérieur ? Un petit saut dans l’histoire d’Haïti, ça ne leur tentait pas ? Ou un léger détour par le Maghreb ? Ou, si on veut y aller à fond dans l’inclusion, un bond audacieux vers la préhistoire ? Faites le test : apprenez à n’importe quel enfant que tous les humains viennent d’Afrique – je vous garantis une mini-déferlante de superbes questions, à la fois naïves et hyper pertinentes. « Comment ça on se ressemble pas tous, d’abord ? » « D’abord, pourquoi les gens sont racistes ? » « Comment ça, y’a des guerres ? ».

Et je demande : à quoi sert l’enseignement de l’histoire si ce n’est pas à susciter ces questions et les leçons qui en découlent ?

Mais encore faut-il qu’ils aient envie d’en poser, des questions. En cinquième année, ma fille a eu quelques cours sur l’histoire de France. Je me permets ici une autre précision prudente : je ne voudrais pas avoir l’air de dénigrer l’histoire du Québec, on a besoin de toute la fierté disponible. Mais. Mais ma fille débordait de questions. Jeanne d’Arc ? Une fille de 15 ans qui entendait des voix, qui a mené une armée et fini sur le bûcher ? Louis XIV, cet hallucinant mégalomane ? La Révolution française, la prise de la Bastille, les souverains qui se sont fait couper la tête ? Bien sûr que les enfants capotaient.

Imaginez si on leur racontait les pharaons, la Grèce antique, Gengis Khan, les Incas et les Mayas, la grande peste dévalant sur l’Europe, que sais-je encore ? Si on leur parlait de chevauchées et d’invasions, de combats épiques et de rois maudits, de soulèvements et de résistance ? Les enfants ont une soif infinie d’histoires, et ce ne sont pas les sujets accrocheurs qui manquent pour leur donner la piqûre de la grande. Et du coup, l’envie de comprendre ce qui a motivé et qui motive encore l’aventure humaine, celle d’ailleurs qui les a menés ici, chez eux.

