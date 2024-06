Autant en politique qu’en affaires, j’ai toujours préféré bâtir des ponts avec mes adversaires. Je n’ai jamais adhéré au « crois ou meurs » et toujours gardé mes distances des sectaires. Le Québec regorge de gens talentueux et ils ne militent pas tous dans le même parti ni ne travaillent pour la même entreprise. Je suis abonné au Devoir depuis toujours malgré mes nombreux désaccords avec sa ligne éditoriale et je lis ses chroniqueurs politiques même si le thème récurrent (« Vive le Québec libre ») m’épuise parfois.

J’observe Gabriel Nadeau-Dubois depuis un certain moment. Un des beaux talents politiques des dix dernières années au Québec. Transposé dans le monde du sport professionnel, M. Nadeau-Dubois aurait sans doute été un premier choix au repêchage. À la période de questions à l’Assemblée nationale, il est dans une classe à part. Les sujets, le ton, la balle au bond – peu importe la catégorie, M. Nadeau-Dubois fait habituellement mouche. Je connais beaucoup de politiciens (et d’avocats) qui rêveraient de disposer de la moitié de ses talents oratoires.

Malheureusement pour lui, il évolue pour l’équivalent politique des Sharks de San Jose. Et durant quelques semaines ce printemps, les Sharks à la sauce Occupation double. Un feuilleton ridiculement naïf sur le style de leadership de M. Nadeau-Dubois, ses choix de collaborateurs et son désir de rendre le programme de Québec solidaire plus « winner ».

Alors qu’il souhaite projeter l’image d’un parti sérieux, professionnel et prêt à gouverner, Québec solidaire a plutôt donné l’impression d’être au centre d’un affrontement entre élèves du cégep du Vieux Montréal sur l’interprétation du code Morin.

Les griefs des dissidents de Québec solidaire me rappelaient les objections de certains progressistes-conservateurs avant leur fusion avec l’Alliance canadienne en 2003 pour créer le Parti conservateur. Dans la dèche depuis 1993, les progressistes-conservateurs n’avaient fait élire que 12 députés aux élections fédérales de 2000 (comparativement à 38 pour le Bloc québécois et 66 pour l’Alliance canadienne). Certains puristes encourageaient néanmoins les membres à ne pas voter pour la fusion – mieux valait rester bons derniers à Ottawa plutôt que de s’associer avec un parti avec lequel ils ne partageaient pas toutes les valeurs. Heureusement, la fusion a été approuvée et le Parti conservateur, élu en 2006.

Un parti politique est essentiellement un rassemblement de personnes qui épousent certaines valeurs et avancent des propositions aux électeurs. Idéalement, un grand nombre d’électeurs s’intéresseront à ces propositions, permettant du même coup l’élection du parti. La recette ne date pas d’hier. Et pourtant, en examinant les doléances de certains membres de Québec solidaire sur la conduite des opérations du parti, on constate qu’il y a confusion sur le parcours. Ils accusaient M. Nadeau-Dubois d’être habité par le désir de prendre le pouvoir. Et le président de Lululemon est habité par la vente de ses leggings et celui de Starbucks par celle du café. Le contraire serait surprenant, non ?

M. Nadeau-Dubois doit aussi prendre une part de responsabilités dans le bras de fer des derniers mois. Les risques autour du casting de sa co-porte-parole (Émilise Lessard-Therrien, une non-élue habitant à des lieues de ses collègues) auraient dû engendrer une avalanche de mesures spéciales pour atténuer son isolement. Je n’ai aucun doute que le film aurait connu le même dénouement (la démission de Mme Lessard-Therrien), mais les opposants à M. Nadeau-Dubois auraient eu quelques arguments en moins.

Malgré le succès retentissant qu’il a remporté contre les rebelles lors d’un congrès au Saguenay, il a raté une occasion en or de proposer la fin du concept de co-porte-parole.

Je ne connais aucune organisation sérieuse qui se dote de deux présidents. Les risques de confusion et de dérive sont trop importants. Qui doute maintenant que M. Nadeau-Dubois est le chef de Québec solidaire ? Maintenir une illusion qu’une autre personne partage les pouvoirs ajoute à cette impression d’amateurisme qui flotte à l’occasion autour de ce parti.

Un parti politique n’est pas un club de philatélie ou de marelle. Pendant qu’il avance des idées à la population, d’autres partis lui lancent des obus pour lui nuire. Et comme Québec solidaire vient d’en faire la démonstration, les obus ne proviennent pas toujours des ennemis. Je ne voterai jamais pour Québec solidaire, mais je reconnais qu’il partage des idéaux qui plaisent à une partie de l’électorat. M. Nadeau-Dubois a repoussé la fronde le mois dernier avec beaucoup d’aplomb. Il a affirmé son leadership et n’a laissé planer aucun doute sur son désir de prendre le pouvoir.

Les solidaires qui s’opposent encore aux ambitions de M. Nadeau-Dubois ont l’option maintenant de former un nouveau parti et tenir leurs réunions dans un petit local quelque part pour débattre du code Morin.

