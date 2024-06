Le général de Gaulle est un des personnages les plus importants du XXe siècle.

En juillet 1967, lors de sa visite historique au Québec, partout où il passe, des milliers de personnes sortent dans la rue pour l’acclamer. À travers lui, les gens célèbrent la France de leurs ancêtres, une France qui s’intéresse enfin à un Québec qui refuse l’effacement, qui s’affirme, qui se lève lentement. Le général dira avoir ressenti « une atmosphère du même genre que celle de la Libération ». Il s’y connaissait.

Cette visite est parmi les évènements les plus marquants de notre histoire nationale.

Le 24 juillet, le discours que prononce le général sur le balcon de l’hôtel de ville de Montréal aura eu une résonance planétaire. En effet, ce discours, sur ce balcon, a pratiquement donné naissance au Québec sur la scène internationale. À preuve, pour pouvoir relater l’évènement, le Quotidien du peuple, un organe du parti communiste chinois, a dû inventer une nouvelle combinaison d’idéogrammes pour donner naissance au mot Québec en mandarin⁠1. C’est ce qu’on appelle venir au monde⁠2.

PHOTO TIRÉE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MONTRÉAL Le général de Gaulle a lancé « Vive le Québec libre ! » du balcon de l’hôtel de ville de Montréal, le 24 juillet 1967.

Parce qu’il légitimait, renforçait et stimulait le mouvement d’affirmation des Québécois, ce discours a aussi causé la plus grande crise politique de l’histoire entre la France et le Canada.

Le général a fait tout cela en huit minutes. En huit minutes, il a prononcé lentement 334 mots. Vous pouvez le voir et l’entendre dans cette vidéo⁠3. Regardez la foule. Ils étaient 15 000 dans la petite rue Notre-Dame. Frissons garantis.

Depuis ce jour-là, le balcon de l’hôtel de ville a quelque chose de mythique. Il a été le théâtre d’images fortes qui construisent encore aujourd’hui notre imaginaire collectif.

Pourtant, pourtant, pourtant, depuis quelques décennies, le célèbre balcon était à peu près inaccessible. C’est difficile à imaginer, mais la salle qui y donnait accès avait été réaménagée pour y installer des bureaux. La séparation entre les espaces de travail obstruait même, de l’intérieur de l’édifice, la vue sur le balcon. On n’aurait pas traité autrement un vieux placard. En matière de sens de l’histoire, on peut difficilement faire pire !

Mais, grand bonheur, c’est maintenant chose du passé !

La Ville de Montréal a profité des rénovations de l’hôtel de ville, aussi imposantes que nécessaires, pour redonner sa mission première à la salle qui donne accès au balcon.

Dehors les bureaux, la jolie pièce est redevenue une salle à usage protocolaire et le balcon est maintenant mis en valeur dans le parcours muséal permanent.

Samedi matin, à Montréal, j’ai donc pu faire ce que bien des passionnés d’histoire rêvent de faire un jour. Je me suis tenu debout, à l’endroit même où le général avait donné de l’espoir et inspiré de la fierté à des millions de Québécois. Le lieu rappelle la puissance des mots ainsi que la grandeur et le courage d’un homme qui aura influencé le destin de toute l’Europe et le nôtre. Un lieu émouvant.

PHOTO FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL Le salon qui mène au balcon de l’hôtel de ville de Montréal

Les portes qui s’ouvrent sur le balcon lui-même étant vitrées, le balcon sera visible toute l’année. Quand la météo le permettra, les portes seront ouvertes, mais l’accès au balcon sera tout de même restreint. Ce lieu historique étant resté dans son état d’origine, il ne répond pas aux normes de sécurité d’aujourd’hui. La mise aux normes permettra éventuellement de le rendre accessible lors d’évènements spéciaux. J’ai pu y mettre le pied parce que j’étais accompagné par un officiel de la Ville. La chance sourit aux chroniqueurs.

Il se trouvera toujours des gens pour critiquer les investissements dans la préservation du patrimoine. Je les invite à aller visiter l’hôtel de ville de Montréal. Ils pourront y admirer leur histoire. Ils constateront que nous sommes capables de grandes et belles choses.

Aux heures les plus noires de la Seconde Guerre mondiale, alors que la France était à genoux, alors qu’elle sombrait dans la honte, de Gaulle croyait, lui, en la victoire. Ce visionnaire a également su, avant bien d’autres, que l’indépendance algérienne était inéluctable, que l’Europe devrait garder une certaine indépendance face aux États-Unis et que des menaces pesaient sur la langue française. Il voyait loin.

Sur ce balcon, il a aussi dit qu’il croyait en nous. Ce n’est pas un balcon, c’est l’Histoire.

