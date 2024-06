Selon le premier ministre François Legault, 100 % des problèmes actuels de logement au Québec viennent des immigrants temporaires, pour la plupart des demandeurs du statut de réfugié.

Et il en rajoute : 50 % des problèmes de prestation de services en éducation viennent aussi des demandeurs du statut de réfugié et le tiers des difficultés dans le réseau de la santé viendraient de la présence de 560 000 résidents non permanents actuellement au Québec.

À part l’usage douteux de la règle de trois, on a du mal à expliquer ces calculs du premier ministre. Mais ce qui est évident, c’est qu’il y a, dans ces raccourcis, beaucoup de choses que M. Legault ne dit pas.

Prenons le logement. La crise actuelle a débuté il y a plusieurs années et sévit dans toutes les régions du Québec, y compris celles où il n’y a pratiquement pas d’immigrants temporaires ou de demandeurs du statut de réfugié.

La Gaspésie est un exemple éloquent. On n’y trouve pratiquement pas d’immigrants temporaires. Mais la situation du logement y est catastrophique. « Depuis 2020, les taux d’inoccupation de différents types de logements locatifs avoisinent 0 % dans les municipalités de plus de 2500 habitants de la région », affirme l’Observatoire de l’habitation de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

C’est pareil partout. À Shawinigan, à peine 0,3 % des logements sont vacants. À Granby, c’est 0,6 %. À Saint-Jean-sur-Richelieu, 0,3 %, à Drummondville, 0,6 %. À Trois-Rivières, 0,4 %. On peut continuer comme ça longtemps…

On ne peut tout simplement pas mettre la pénurie de logements sur le seul dos des immigrants temporaires. Bien sûr, il est évident que lorsqu’il y a plus d’un demi-million d’immigrants temporaires sur le territoire québécois, cela accentue la crise du logement et exerce de la pression sur les services gouvernementaux, y compris la santé et l’éducation.

Mais il y a un autre aspect de la situation dont M. Legault ne parle jamais : les immigrants temporaires sont devenus des participants essentiels à l’économie québécoise.

Quelques chiffres, d’abord. Au premier trimestre de cette année – ce sont les plus récents chiffres disponibles –, il y avait 560 174 immigrants temporaires au Québec. De ce nombre, 176 733 étaient des demandeurs d’asile.

Chez ces demandeurs du statut de réfugié, 109 026 avaient un permis de travail. Environ 4000 avaient un permis d’études ou un permis de travail et d’études. Il en restait 63 586 qui n’avaient pas de permis de travail ou d’études.

La majorité des demandeurs d’asile ont donc le droit de travailler et la plupart ont un emploi et paient des taxes et des impôts.

Pour ce qui est des 383 441 autres immigrants temporaires, 234 466 avaient un permis de travail, 74 454 avaient un permis d’études seulement et 49 804 avaient un permis de travail et d’études.

En somme, la grande majorité des immigrants temporaires travaillent. Il n’y a pas de problème de chômage dans cette catégorie de travailleurs. Et ils ne sont donc pas que des consommateurs de services gouvernementaux, ils paient des taxes et des impôts et contribuent, par leur travail et leurs talents, au développement de la société québécoise.

Pas étonnant, alors, qu’au cours des dernières années, ce soient les gouvernements eux-mêmes, tant à Ottawa qu’à Québec, qui aient multiplié les assouplissements administratifs pour permettre l’entrée de travailleurs temporaires, comme le concluait une étude récente de l’Institut du Québec.

En fait, tous ces travailleurs temporaires ne font que compenser la grave pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuellement au Québec. Une sorte de tempête parfaite provoquée par les départs à la retraite massifs des baby-boomers, encouragés par des régimes de retraite qui permettent plus facilement de quitter le marché du travail avant 65 ans. Le tout en conjonction avec les derniers effets de la pandémie.

Dans les faits, l’immigration est bien plus une partie de la solution qu’une « pression insoutenable » sur les services publics, comme le disait cette semaine le premier ministre François Legault.

C’est pour cela qu’il est étonnant de voir M. Legault tenir son discours actuel sur l’immigration. Même s’il s’en défend, il donne souvent l’impression de vouloir utiliser ce dossier à des fins politiques, voire partisanes.

D’ailleurs, il était assez ironique de voir M. Legault, après sa rencontre avec Justin Trudeau, faire la liste des immigrants temporaires qui sont importants à ses yeux – comme les étudiants, les travailleurs très spécialisés ou ceux du secteur agricole –, puis des autres, qu’il estime être moins intéressants pour le Québec.

De même, il faut noter que le Québec n’utilise pas tous les pouvoirs qu’il détient déjà – dont celui de délivrer le Certificat d’acceptation du Québec – pour réduire le nombre d’immigrants temporaires qu’il accueille.

Mais une chose est certaine, ce ne sont pas les discours de M. Legault sur l’immigration qui vont contribuer à construire les milliers de logements qui manquent au Québec.

