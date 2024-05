Le fossé est profond. Et frappant. Alors que l’intelligence artificielle soulève des craintes dans les pays développés comme le Canada, elle est vue avec beaucoup plus d’espoir dans les pays en voie de développement.

C’est le constat d’une étude menée dans 21 pays par des groupes de recherche de l’Université de Toronto1. Au Kenya, en Inde, en Chine ou en Indonésie, les gens tendent à anticiper des bénéfices de l’IA autant pour l’économie et la réduction des inégalités que pour la démocratie ou la vie personnelle et sociale.

Les Canadiens, Allemands, Américains, Australiens ou Français sont nettement plus pessimistes. Monique Crichlow, directrice du Schwartz Reisman Institute for Technology and Society, souligne que les répondants n’ont pas eu à justifier leurs réponses et qu’il est difficile d’expliquer le contraste. Elle souligne néanmoins qu’un pays comme l’Inde a bénéficié de l’avènement de l’internet avec la délocalisation de plusieurs activités économiques et voit sans doute positivement les développements technologiques.

En Chine, le gouvernement exige des licences aux entreprises qui utilisent l’intelligence artificielle générative, ce qui a pu contribuer selon elle à rassurer les citoyens. Gillian Hadfield, titulaire de la Chaire de technologie Schwartz Reisman, estime de son côté que les habitants des pays en voie de développement sentent tout simplement qu’ils ont plus à gagner de l’IA que ceux des pays riches. Ceux-ci jouissent déjà d’une bonne qualité de vie et ont tendance à braquer les projecteurs sur les risques comme les pertes d’emploi plutôt que sur les améliorations possibles.

1. Consultez l’étude de l’Université de Toronto