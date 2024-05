Le premier ministre François Legault était accompagné du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l’Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, et du ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, Jonatan Julien, pour l’annonce de la création du Musée national de l’histoire du Québec.

Le futur Musée national de l’histoire du Québec sera « rassembleur ». C’est ce qu’a promis l’historien Éric Bédard, qui est étroitement associé au projet.

C’est mal parti…

François Legault a annoncé en grande pompe, à la fin du mois d’avril, la création de ce musée. Depuis, nombreux sont ceux qui ont fait part de doutes, de craintes et de mécontentement.

Quel dommage ! Le gouvernement caquiste est en train de transformer un projet potentiellement fédérateur en une initiative polarisante. Est-il possible de redresser la barre ? Et si oui, comment ?

J’ai obtenu plusieurs suggestions à ce sujet, dont les responsables du projet auraient tout avantage à s’inspirer.

À commencer par celles de l’historien Martin Pâquet, de l’Université Laval. Il estime – entre autres – que le gouvernement a erré en mettant la charrue avant les bœufs dans ce dossier.

« Quand vous faites un musée d’État, normalement, il y a des procédés qu’on emploie, dit-il. C’est une décision d’État et ça doit passer par les mécanismes d’approbation de l’État : on fait une loi, une commission parlementaire, des études d’impact. »

Il évoque la création du Musée de la civilisation, dans les années 1980. « Le gouvernement de Robert Bourassa avait nommé Roland Arpin, qui a fait une étude de l’écosystème muséal au Québec et a pu montrer qu’on avait besoin d’un Musée de la civilisation. »

Le rapport avait été suivi par des débats à l’Assemblée nationale et une législation. Or, la façon de procéder cette fois « ressemble beaucoup à ce qu’on voit avec la France de la 5e République, où vous avez le président qui détermine les orientations culturelles », estime l’expert.

« Il y a des pots qui ont été cassés et il faut les réparer. Et la meilleure façon serait de continuer selon les normes habituelles », suggère-t-il.

Anik Meunier, professeure titulaire en muséologie et en éducation à l’UQAM, exprime aussi de nombreuses réserves quant aux intentions manifestées à Québec.

Quelle est la nature de ce projet et pour qui est-il constitué ? Pour un legs politique ou pour véritablement être le reflet de la société québécoise et de son histoire ? Le projet en soi n’est pas inintéressant, c’est la manière qui est cavalière. Anik Meunier, professeure titulaire en muséologie et en éducation à l’UQAM

Pour remettre le projet sur le droit chemin, selon elle, il faudrait d’abord organiser des consultations. Cette étape essentielle a été escamotée.

On n’a pas recueilli l’avis de citoyens ni celui des experts, déplore-t-elle. Il faut y remédier.

Pour l’instant, elle a l’impression que le musée annoncé prendra simplement la forme d’une « balade avec un casque de réalité virtuelle dans un manuel scolaire du secondaire ».

Alors, que souhaite-t-elle comme musée ? Elle me fait comprendre que ce n’est pas son avis qui importe. « Ce n’est pas moi qui déciderais. Ce serait une consultation. »

À l’instar de Martin Pâquet, Yves Bergeron, titulaire de la Chaire sur la gouvernance des musées et le droit de la culture à l’UQAM, a évoqué la création du Musée de la civilisation. Il a travaillé à la direction de cette institution avant sa carrière d’enseignant. Il a été l’adjoint de Roland Arpin comme directeur du service de la recherche.

Il rappelle que le premier ministre Robert Bourassa avait demandé à M. Arpin de « dépolitiser ce projet ».

Le même mot d’ordre devrait prévaloir, selon lui, dans le dossier du Musée national de l’histoire du Québec.

Un musée est une institution culturelle, qui ne doit pas être instrumentalisée politiquement. Si on veut que ça se développe normalement dans l’écosystème des musées, qui repose sur la démocratie et l’ouverture, c’est pour moi la chose la plus fondamentale. Yves Bergeron, titulaire de la Chaire sur la gouvernance des musées et le droit de la culture à l’UQAM

Le futur musée doit aussi être inclusif, dit-il.

« Le Conseil international des musées est très clair là-dessus. Il faut que les musées soient ouverts, accessibles, mais surtout inclusifs, souligne l’expert. Tenir compte de la diversité culturelle est une obligation de tous les musées – et surtout d’un musée qui voudrait traduire un récit national – parce que les sociétés ne sont pas homogènes. »

Yves Bergeron précise cependant deux fois plutôt qu’une qu’il demeure optimiste quant à la suite des choses.

Car ce ne sont pas les élus qui vont dicter le contenu des expositions du musée, rappelle-t-il. « Il ne faut pas oublier que les professionnels qui travaillent dans les musées sont ceux qui en assument la gestion au quotidien à moyen et long terme. Je pense qu’il faut leur faire confiance. »

Il faudra toutefois, à mon sens, régler en amont la question de la représentation des communautés autochtones. Certains ont eu l’impression qu’on chercherait à les marginaliser.

L’historien Éric Bédard a même laissé entendre que « peut-être que les autochtones représentent un peu la préhistoire du Québec ».

« Le concept de préhistoire, comme l’a avancé M. Bédard, il n’y a plus personne qui parle de ça. Comme il n’y a plus personne qui utilise le terme Amérindien, sauf des sociologues, anthropologues ou archéologues aveuglés par leur science », affirme Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

PHOTO ALEXIS AUBIN, LA PRESSE Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Ces changements qui se généralisent démontrent selon lui qu’il y a « très clairement une façon de répondre de façon positive à l’évolution qu’on voit autour de nous ».

Comment est-ce que ça pourrait se traduire dans le cadre du projet annoncé par la CAQ ? En reconnaissant que « les peuples des Premières Nations et Inuits sont incontournables et indissociables » si on souhaite « un musée qui puisse réellement refléter l’histoire du Québec ».

Les constats de Ghislain Picard me font penser à un avertissement lancé par l’historien Martin Pâquet lors de notre entrevue.

« Si on veut faire quelque chose qui dure et qui joue un rôle important dans la vie civique des Québécois et des Québécoises, qu’on s’y prenne comme il faut ! », a-t-il lancé.

Ce n’est pas si compliqué.

Cette chronique contient d’ailleurs les ingrédients qui permettraient d’y arriver. Mais encore faut-il qu’à Québec, on soit sincère quant à l’idée d’aller de l’avant avec un projet rassembleur.

