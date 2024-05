Come on, Justin !

Plus je regarde aller Pierre Poilievre, et plus il me fait flipper. Au lieu de garder la recette à médium pour conserver la chaleur, il chauffe les ronds du poêle politique au maximum pour que ça bouille continuellement, quitte à mettre le feu. Comme un parfait mini Trump.

Je sais que ce n’est pas en la jouant fessier qu’on gagne, mais pourquoi dérailler si souvent ? Pourquoi aller rencontrer des morons extrémistes associés à Diagolon, dans les Maritimes ? What the f… ! Comme le disait ma mère, pourquoi il fait toujours de son pire ?

Tout ça pour en revenir, encore une fois, à Justin Trudeau et à son avenir. L’idée n’est pas de s’acharner, juste d’ajouter ma voix à ce qui semble l’évidence pour tellement de monde : il doit atterrir et quitter la politique élégamment.

J’ai eu d’excellentes relations avec lui, étant maire, un bon gars, amène et agréable. Mais je souhaite sincèrement qu’il réalise la lassitude de la population à son égard, et la langueur qu’il exprime lui-même.

Peut-être naïf de ma part, mais j’aurais le goût de lui faire confiance et de penser qu’il prévoit son départ dans les meilleures conditions possibles pour son parti et son gouvernement. (Je me suis vraiment fait violence pour écrire cette dernière phrase…)

Le désir évident de son ami d’enfance, le ministre Dominic LeBlanc, de faire connaître publiquement qu’il souhaite être sur la liste des prétendants à sa succession me donne de l’espoir.

Peut-être puéril, mon affaire, mais à la place du ministre LeBlanc, jamais je n’aurais osé faire cela à mon ami et premier ministre, si ce dernier ne m’avait pas donné un signal sur son départ éventuel, et ainsi me permettre de lancer mon nom dans le chapeau.

Les prochaines élections auront lieu au plus tard en octobre 2025, dans un an et demi.

Une campagne au leadership avec plusieurs candidats de qualité, l’effervescence médiatique, et un nouveau chef élu pas trop loin des élections, le temps de se donner un plan de match, s’organiser, et, dans la meilleure des hypothèses, devenir la saveur du jour.

Un scénario angélique, je sais, pas sûr que ça se terminerait comme ça. Mais au moins, il se passerait quelque chose, et nous aurions une offre politique globale renouvelée.

Évidemment, les néo-démocrates pourraient donner une jambette à cet échafaudage en retirant leur appui à ce gouvernement minoritaire. Espérons qu’il leur reste de l’oseille pour se payer de nouvelles élections…

Les politiciens ne savent pas partir, une maladie. Ils se croient tellement indispensables. Et je vous épargne ceux qui veulent revenir…

Dix ans premier ministre d’un pays du G7, ça devrait suffire, non ? Pas mal pour un CV, il me semble.

Pourquoi prendre le risque de perdre les prochaines élections ? Sortir en gagnant fait toute la différence. Déjà que les lendemains de la politique peuvent être pénibles, il ne faut pas empirer son cas si on a l’occasion de finir sans un coup de pied au derrière de la population.

Il est fort possible que Justin et son entourage politique immédiat se racontent des peurs, et réussissent à se convaincre que « le bon sens » l’emportera aux prochaines élections sur « le gros bon sens » de monsieur Poilievre.

Ça n’arrivera pas, ce serait ignorer l’écœurement général de la population envers tous les politiciens, peu importe le niveau.

Nous sortons d’une immense psychose collective, la pandémie, dont on mesure encore mal les conséquences. Et l’augmentation du coût de la vie fesse très fort, ça fait vraiment mal ! Ajoutez à ça la crise du logement, dont on n’a pas encore vu les vrais dégâts. Misère !

Ainsi, tout ce qui représente le système existant est honni, et c’est aussi pour ça que Justin passera au batte au prochain scrutin.

Je ne doute pas que la peur du grand vide de l’après-politique soit en cause. Exister dans la société, être quelqu’un, ou la vie avec une cour, organisé, cajolé. Finito ! L’anonymat fait trembler les politiciens.

Combien m’ont relaté le grand trou vide après leur départ. D’autant que les organisations ne se chamaillent pas pour les repêcher professionnellement. Et c’est encore pire pour les perdants.

S’en suit très souvent une baisse de régime psychologique avec laquelle ils doivent se débattre, et personne n’est préparé à ça. Mais passage obligé, il faut assumer.

Je l’ai déjà écrit, les Canadiens ont débranché l’appareil depuis un bout, concernant Justin.

Il ne réalise peut-être pas qu’il fait de moins en moins partie de l’équation.

Come on, Justin ! (Je m’excuse à l’avance à propos de mes anglicismes auprès de mon ami Maxime Pedneaud-Jobin1) Annonce-nous ça cet été, ce départ-là !

Parlant de changement, si je me fie aux connaissances du monde municipal qui m’ont spinné concernant la candidature du maire de Victoriaville, Antoine Tardif, à la direction du Parti libéral du Québec, il faudra peut-être le prendre au sérieux. Une jeune candidature du champ gauche appuyée par de vrais opérateurs politiques, on ne demande qu’à être étonné.

1. Lisez la chronique de Maxime Pedneaud-Jobin

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue