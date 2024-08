L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

La Presse

Les pubs d’Ozempic aux Jeux olympiques

PHOTO HOLLIE ADAMS, ARCHIVES REUTERS Ozempic figure parmi les commanditaires de la diffusion des Jeux olympiques de Paris à Radio-Canada.

Surpris de l’omniprésence des publicités du médicament Ozempic durant la télédiffusion des Jeux olympiques ? Vous n’êtes pas seul. Ce choix de commanditaire a fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Et des professionnels interrogés par Alice Girard-Bossé estiment « assez préoccupante » l’association entre le sport et ce médicament vanté comme coupe-faim par des influenceurs. Selon Benoit Arsenault, professeur au département de médecine de l’Université Laval, il faut arrêter de véhiculer des préjugés voulant que si on a un poids corporel élevé, c’est parce qu’on mange mal et qu’on ne fait pas de sport. « J’ai l’impression que c’est un peu ça le sous-texte que le diffuseur public nous envoie en nous bombardant de publicités d’Ozempic comme il le fait présentement », dit-il.

Lisez l’article « Trop de pubs d’Ozempic aux Olympiques ? »

Le Québec va encore manquer de profs

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le Québec est encore une fois confronté à une pénurie d’enseignants et de personnel qualifié, aggravée par une forte augmentation du nombre d’élèves prévue pour l’année scolaire.

Les années se suivent et se ressemblent. À l’approche de la rentrée scolaire 2024, la province est encore une fois confrontée à une pénurie d’enseignants et de personnel qualifié, aggravée par une forte augmentation du nombre d’élèves prévue pour l’année scolaire. Cette situation est exacerbée par les départs à la retraite croissants et la difficulté de pourvoir les postes vacants, comme le montre l’année précédente, où 471 postes sont restés ouverts malgré les efforts de recrutement. Bien que le Québec ait fixé une date butoir plus tôt pour les affectations des enseignants, la pénurie persiste. Selon Kathleen Legault, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire, les nouvelles conventions collectives n’ont pas encore apporté de solutions suffisantes. « On a besoin d’états généraux en éducation. On a besoin d’établir des priorités. L’école ne peut pas tout faire et on lui en demande beaucoup », estime-t-elle.

Lisez l’article « Le Québec va encore manquer de profs »

Pablo Rodriguez au PLQ ?

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez

Le poste de lieutenant du premier ministre pour le Québec, bien que non officiel, est crucial à Ottawa. Actuellement occupé par Pablo Rodriguez, ce poste implique la coordination des relations avec le Québec. Mais M. Rodriguez envisage désormais de quitter la politique fédérale pour se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ), soulevant des questions sur la stabilité du gouvernement libéral de Justin Trudeau, souligne Michel C. Auger dans sa chronique. Son départ potentiel serait un coup dur pour le PM, déjà confronté à une baisse de popularité et à une menace croissante des conservateurs. Le PLQ pourrait bénéficier de la candidature de M. Rodriguez, notamment en raison de son parcours en tant que réfugié devenu Québécois influent.

Lisez la chronique de Michel C. Auger

Harris choisit Walz

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Tim Walz et Kamala Harris

C’est officiel : le colistier de Kamala Harris est Tim Walz. Celui qui était précédemment gouverneur du Minnesota est décrit comme un homme authentique, terre-à-terre, jovial. Mais ses idées progressistes aideront-elles la candidate à la présidence à séduire les Américains indécis ? Bien que sa popularité ait augmenté récemment, notamment après un commentaire sur Donald Trump et J.D. Vance (« Ils sont juste bizarres »), M. Walz devra renforcer sa visibilité pour contrer les critiques, notamment celles liées à sa gestion de la COVID-19 et des émeutes de 2020 à Minneapolis après le meurtre de George Floyd. Kamala Harris et Tim Walz espèrent que leur message et leur dynamique séduiront les électeurs dans les États clés où la compétition est serrée. La campagne démarre à trois mois des élections, et le duo fait face à un défi majeur de mobilisation des électeurs.

Lisez l’article « “Le genre de vice-président que l’Amérique mérite”, lance Kamala Harris »

Lisez la chronique « Le gars de “l’État du hockey” »

Retour sur la cérémonie avec des drags québécoise

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Rita Baga

Menaces de mort, de viol, de torture. Messages d’injures et harcèlement en ligne… Des artistes LGBTQ+ ont vécu difficilement leurs « 15 minutes de gloire » après avoir participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, à l’invitation du directeur artistique français Thomas Jolly. Luc Boulanger a discuté de ce tollé avec les drag queens Rita Baga (Jean-François Guevremont de son vrai nom) et Barbada (Sébastien Potvin). Selon eux, les drags ne sont pas juste des « créatures ». Ce sont des artistes-concepteurs à part entière qui ont autant leur place dans ce genre de spectacle que Lady Gaga ou Céline. « On est là pour rester. On ne s’effacera pas. On va continuer à faire ce qu’on fait, que vous nous aimiez ou pas », lance Barbada. Pour Rita Baga, « la cérémonie d’ouverture est un prétexte pour exposer son homophobie, sa transphobie, sa dragphobie ».

Lisez l’article « Les drags sont “là pour rester” »