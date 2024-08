Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

La Presse

Ovation pour un champion

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Félix Auger-Aliassime

C’était le coup d’envoi officiel de l’Omnium Banque Nationale au parc Jarry, mardi soir dernier. Le moment idéal pour féliciter un héros local de retour des Jeux olympiques de Paris. Médaille de bronze au cou, Félix Auger-Aliassime a été accueilli comme une rock star par la foule qui l’a chaudement applaudi. Pour l’occasion, et pour en quelque sorte « passer le flambeau », on avait aussi invité le dernier Canadien à avoir gagné une médaille olympique au tennis : Daniel Nestor, qui avait remporté l’or avec Sébastien Lareau. C’était en 2000, aux Jeux de Sydney, alors que Félix Auger-Aliassime n’était encore qu’un poupon ! Un beau moment montréalais sous un magnifique ciel d’été.

Nathalie Collard

Une nouvelle exoplanète prometteuse

ILLUSTRATION TIRÉE DU SITE DE LA NASA Gliese 12 b

Je suis avec enthousiasme la recherche de vie ailleurs que sur Terre. Or, voilà qu’une équipe de chercheurs internationaux, dont l’un est rattaché à l’Université McGill et à l’Université de Montréal, vient de découvrir une cible particulièrement intéressante. Gliese 12 b est semblable à la Terre et située dans la zone habitable de son étoile — ni trop près ni trop loin, ce qui ouvre la porte à la possibilité d’eau liquide. Mieux : à seulement 40 années-lumière de la Terre, cette exoplanète est pratiquement dans notre cour arrière. On pourra donc l’étudier à fond, et vous pouvez parier que le télescope spatial James Webb braquera ses instruments vers ce monde intrigant pour mieux le comprendre.

Philippe Mercure, La Presse

Lisez un texte au sujet de cette découverte sur le site de The Conversation (en anglais)

Chappell Roan, version intimiste

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Chappell Roan

Je n’étais hélas pas à Osheaga, mais le buzz entourant la chanteuse américaine Chappell Roan a piqué ma curiosité. J’ai rapidement découvert qu’elle avait interprété quelques chansons il y a quelques mois dans le cadre de la série de performances intimistes du réseau NPR qualifiées de « Tiny Desk Concerts » — une formule que j’adore. J’ai tout aussi rapidement compris pourquoi elle fait sensation. Son talent de chanteuse, son charisme, son sens du spectacle, la qualité de sa pop et des musiciennes qui l’accompagnent… tout ça crève les yeux du début à la fin de ce court spectacle. Prédiction : son succès ne sera pas qu’un feu de paille.

Alexandre Sirois, La Presse

Regardez le « Tiny Desk Concert » de Chappell Roan

L’OM au pied du mont Royal

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Concert de l’Orchestre Métropolitain au pied du mont Royal

On s’assagit avec l’âge, il faut croire. Cette année, j’ai boudé le festival Osheaga, mais je suis allé voir et entendre l’Orchestre métropolitain jouer au pied du mont Royal pour la toute première fois. Vous me direz qu’il était temps, et vous avez raison. La puissance de la musique, la nuit qui tombe doucement sur la ville, le charisme et les explications toujours éclairantes et accessibles du chef Yannick Nézet-Séguin, le piano d’Alexandra Stréliski, les insectes du mont Royal qui se joignent à la symphonie une fois la nuit tombée : ma collègue Josée Lapointe avait drôlement raison de parler de soirée magique et de moment de grâce.

Philippe Mercure, La Presse

Lisez le texte de Josée Lapointe