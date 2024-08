Michelle Lambert Une voix parallèle pour la transidentité

L’identité de genre a plus d’une fois fait la manchette au cours de la dernière année et s’est retrouvée au cœur de débats souvent instrumentalisés à des fins politiques. Michelle Lambert, claviériste du groupe Noir Silence, a fait sa transition il y a plus de 10 ans, en Beauce, où elle mène toujours sa vie en marge de ces querelles. Peu convaincue, aussi, que le militantisme sert toujours la cause trans.