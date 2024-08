L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

L’assassinat de trop

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Des Iraniens tiennent un portrait du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, lors de sa procession funéraire, jeudi à Téhéran.

Vues d’ici, les conséquences possibles de l’assassinat à Téhéran du dirigeant du Hamas, Ismaïl Haniyeh, peuvent sembler nébuleuses. Or, elles pourraient être dramatiques dans une région du monde, le Moyen-Orient, qui est déjà à feu et à sang. Dans sa chronique, Laura-Julie Perreault explique pourquoi l’évènement risque de provoquer une violente réplique. L’ayatollah Ali Khamenei, qui met habituellement un certain temps à réagir lors d’évènements majeurs, a d’ailleurs vite affirmé que c’est le devoir de l’Iran de venger « le martyr » en assenant à Israël une « punition sévère ». Mais la réaction de la république islamiste n’est pas la seule chose qui devrait nous inquiéter. Les pourparlers en vue d’un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël sont également mis gravement en péril par cet assassinat.

Les arnaqueurs s’amusent

PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS Au Canada, « il n’y a pas d’incitatif particulier pour Meta, que ce soit sur Facebook ou Instagram, pour faire plus que le minimum nécessaire contre la fraude », souligne un expert.

Faux profils, arnaques sur Marketplace, articles bidon, publicités trompeuses : Facebook héberge plus de quatre fraudes sur cinq impliquant les réseaux sociaux, selon les signalements répertoriés sur le site Fraude-Alerte, une initiative de l’École de criminologie de l’Université de Montréal. Dans un dossier publié dimanche, Charles-Éric Blais-Poulin s’intéresse aux entreprises qui flouent leurs clients sur les réseaux sociaux et à l’absence de responsabilisation des plateformes de Meta. Au Canada, « il n’y a pas d’incitatif particulier pour Meta, que ce soit sur Facebook ou Instagram, pour faire plus que le minimum nécessaire contre la fraude », souligne Benoît Dupont, professeur de criminologie à l’Université de Montréal. Pour l’instant, les citoyens lésés doivent donc s’en remettre à des instances régulatrices comme le Bureau de la concurrence au Canada, le Bureau de la consommation ou l’Office de la protection du consommateur.

La Cène suscite l’indignation

PHOTO LUDOVIC MARIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le chanteur français Philippe Katerine, personnifiant Dionysos, apparaît sur un écran géant lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, le 26 juillet dernier.

Une semaine après sa présentation, le tableau Festivités lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris continue d’alimenter la polémique. Rappelons, pour ceux qui l’auraient raté, qu’on y voyait des drag queens, mais aussi la DJ lesbienne Barbara Butch et le danseur étoile gai Germain Louvet… dans des poses qui rappelaient la célèbre œuvre de Vinci La Cène, qui montre le dernier repas du Christ. L’eurodéputée Marion Maréchal n’a pas tardé à dénoncer ce qu’elle qualifie de « propagande woke », tandis que la Conférence des évêques de France a fustigé ce qu’elle considère comme une insulte au christianisme. Jean-Luc Mélenchon a exprimé ses préoccupations pour les croyants. Mais des représentations de La Cène, il y en a eu une tonne, rappelle Mario Girard. Alors pourquoi cette controverse ? Il semble que ce soit la présence de personnes queers dans cette œuvre qui dérange, selon le chroniqueur.

La vie après la politique

PHOTO MARIKA VACHON, ARCHIVES LA PRESSE L’ancienne ministre de l’Environnement du Québec Marie-Chantal Chassé

Vous souvenez-vous de Marie-Chantal Chassé ? Fraîchement élue à Québec, elle a été nommée ministre de l’Environnement en octobre 2018. « Un saut dans le vide », dit-elle aujourd’hui. Or, elle est vite devenue le maillon faible du gouvernement et la tête de Turc des médias. Au point de démissionner moins de trois mois plus tard. Aujourd’hui rayonnante et loquace, l’ancienne députée de Châteauguay a rencontré la journaliste Katia Gagnon pour parler de sa vie après la politique. Elle lui a confié avoir perdu pied quelques mois après son départ. « J’étais sur les genoux. Il y avait un paquet de morceaux de ma carapace qui avaient sauté à cause de ce que j’avais vécu », lui a-t-elle confié, parlant d’un trauma profond. Un entretien fascinant.

Immigration : l’étrange stratégie de Québec

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE En ce qui concerne les réunifications familiales, Québec va réduire de moitié le nombre de certificats de sélection qu’il accorde chaque année, mais ne prévoit pas accélérer le traitement des quelque 40 000 dossiers en attente, explique notre éditorialiste.

Pour contourner des délais qui s’allongent sans cesse, des milliers d’immigrants qui s’engagent à s’installer ailleurs au pays… finissent par déménager au Québec. Or, le gouvernement Legault, qui voit ainsi ses seuils d’immigration contournés, agit d’une drôle de manière pour régler le problème, constate l’éditorialiste Stéphanie Grammond. En ce qui concerne les réunifications familiales, par exemple, Québec va réduire de moitié le nombre de certificats de sélection qu’il accorde chaque année, mais ne prévoit pas accélérer le traitement des quelque 40 000 dossiers en attente, explique-t-elle. Québec « préfère mettre un couvercle sur la marmite, en oubliant que son contenu va continuer de bouillir », écrit-elle. « Gare aux débordements ! »

