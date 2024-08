Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Dans l’ombre de Summer : Mary-Sophie Harvey et Ilya Kharun

La Canadienne Summer McIntosh, médaillée d'or du 200 m papillon aux Jeux olympiques de Paris, jeudi

Même selon ses standards, la nageuse canadienne Summer McIntosh connaît des Jeux olympiques exceptionnels. Trois médailles en trois épreuves individuelles, dont deux médailles d’or – et ce n’est pas terminé. Elle est en voie d’être sacrée reine de la natation des Jeux de Paris, avec le roi Léon Marchand chez les hommes. Mais dans l’ombre de Summer McIntosh, plusieurs nageurs du Canada ont réalisé des performances incroyables, eux aussi. Dont Mary-Sophie Harvey, première Québécoise depuis 1996 à participer à une finale individuelle olympique en natation. L’athlète de Trois-Rivières a terminé quatrième au 200 mètres libre, établissant un nouveau record québécois dans cette discipline. Pensez-y : quatrième au monde ! Le nageur Ilya Kharun, né à Montréal mais élevé à Las Vegas, a aussi gagné une médaille de bronze au 200 mètres papillon. Bravo !

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Un magnifique coin de fjord

Le fjord du Saguenay, à L'Anse-de-Roche, dans la municipalité de Sacré-Cœur

Les habitants diront qu’il était temps que j’allume, mais il se trouve que je n’étais jamais allé précisément là. L’endroit s’appelle L’Anse-de-Roche. De Tadoussac, vous remontez vers Saguenay, puis vous piquez dans les terres pour quelques kilomètres. Au bout se trouve la beauté. Une spectaculaire ouverture sur le fjord, un quai, plusieurs plans de montagnes qui se superposent jusqu’à l’horizon. On y trouve aussi un petit resto appelé Casta Fjord. Ça tombe bien : je souris toujours devant les jeux de mots discutables. Je souris aussi quand on me sert un tartare de saumon avec une excellente bière sans alcool (la Lunchroom, de la Microbrasserie St-Pancrace) dans un décor de carte postale.

Philippe Mercure, La Presse

Le bannissement des « fausses motos »

« Comme les scooters et motos à essence, ces véhicules auraient dû être certifiés et vendus pour rouler sur la chaussée, parmi les voitures », affirme notre chroniqueur.

J’avoue que l’interdiction des véhicules électriques s’apparentant aux motos et aux scooters m’a réjoui. Je suis pour l’électrification des moyens de transport, mais la cohabitation avec ces faux vélos était loin d’être optimale sur les pistes cyclables : ils roulaient souvent vite (32 km/h maximum, vraiment ?) et leur poids ne donnait pas grand chance à un cycliste en cas de collision… Comme les scooters et motos à essence, ces véhicules auraient dû être certifiés et vendus pour rouler sur la chaussée, parmi les voitures. Un arrangement ne serait-il pas possible pour régler ça et pour éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain ? Parlant de sécurité sur les pistes cyclables, n’y a-t-il pas moyen de calmer ces motivés en cuissards qui se comportent comme s’ils faisaient le Tour de France en pleine ville ?

Aexandre Vigneault, La Presse

Les « dudes blancs pour Harris »

L'acteur Jeff Bridges était de ceux qui se sont présentés cette semaine comme les « dudes blancs pour Harris ».

On n’a pas l’occasion de rire souvent en couvrant la politique américaine, mais un groupe de partisans démocrates nous en a donné l’occasion cette semaine. Alors que Kamala Harris subit plusieurs attaques insultantes de la part de certains adversaires républicains qui la qualifient de « candidate des programmes de diversité et d’inclusion », 200 000 hommes blancs se sont réunis cette semaine sur Zoom pour appuyer sa candidature. Ils se sont surnommés les « dudes blancs pour Harris ». Se trouvait notamment parmi eux… « Le Dude » en personne, l’acteur Jeff Bridges, qui interprétait Jeffrey « The Dude » Lebowski dans le film The Big Lebowski. Voilà un appui de taille pour Kamala Harris chez les hommes blancs !

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

