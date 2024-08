Le Canada, champion olympique en titre, vient de se qualifier pour les quarts de finale au soccer féminin aux Jeux de Paris. Une performance improbable – et controversée, en raison d'un scandale d'espionnage. Doit-on encourager l’équipe canadienne dans ces circonstances ? Nos chroniqueurs Vincent Brousseau-Pouliot et Marc Cassivi ne s’entendent pas.

Avant le tournoi, le Canada s’est fait prendre à espionner la Nouvelle-Zélande avec un drone et s’est donc fait imposer une pénalité de six points… mais s’est qualifié in extremis pour les quarts de finale en remportant ses trois matchs préliminaires.

Vincent : Marc, je dois te faire une confidence : avec le scandale d’espionnage par drone, j’espérais que l’équipe canadienne de soccer soit éliminée du tournoi olympique en perdant son match mercredi contre la Colombie. J’étais incapable de prendre pour une équipe qui a triché. Mais les Canadiennes ont gagné et passent en quarts de finale.

Marc : Je te dirais que pour moi, c’est le contraire. Mon intérêt pour le parcours de l’équipe a été encore plus grand après le scandale. La résilience des joueuses a été admirable dans les circonstances. J’entendais Vanessa Gilles dire après le match contre la France qu’elles n’avaient pas dormi ni mangé depuis deux jours. Tu trouves qu’elles ne l’ont pas payé assez cher ?

Vincent : C’est effectivement injuste pour les joueuses canadiennes qui n’étaient pas au courant du fait que leurs entraîneurs trichaient pour leur donner un avantage sur le terrain. Mais on gagne en équipe, on perd en équipe… et si les entraîneurs trichent, c’est l’équipe au complet qui doit en assumer les conséquences. Et n’oublions pas que les premières victimes dans ce scandale, ce sont les joueuses adverses du Canada qui ont été espionnées. Quand tu triches et que tu te fais prendre, tu dois en assumer les conséquences. Tu ne penses pas ?

Marc : Pour citer la légende de l’Impact de Montréal – et accessoirement de Chelsea – Didier Drogba, « les drones, ça ne change rien ». Cette pratique largement répandue joue un rôle marginal. L’avantage tactique est minime. Ça reste de la tricherie, on s’entend. Et que le Canada y participe est honteux. Mais à mon avis, ce n’est pas du même ordre que le dopage. Six points de déduction, obligeant une équipe à remporter tous ses matchs pour se qualifier au deuxième tour, alors que les joueuses n’y sont pour rien, ça me semble être une sanction juste.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’ex-entraîneuse-chef de l'équipe féminine de soccer Bev Priestman

Vincent : L’entraîneuse-chef du Canada, Bev Priestman, suspendue un an par la FIFA, n’est pas du même avis. « Ça peut faire une différence entre gagner et perdre », a-t-elle écrit dans des courriels internes dévoilés mercredi. La sanction est-elle juste ? Ça dépend. Si on veut sanctionner le fait que le Canada ait triché contre la Nouvelle-Zélande, oui, c’est juste. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. Rick Westhead, excellent journaliste de TSN, a révélé que Canada Soccer (autant l’équipe masculine que féminine) espionnait ses adversaires par drone de façon régulière depuis des années. Dans ces circonstances, la FIFA aurait été justifiée de disqualifier le Canada des Jeux de Paris. En plus, selon les informations de Rick Westhead, l’équipe féminine a espionné illégalement ses adversaires durant le tournoi olympique de Tokyo, où le Canada a remporté l’or. Si tout ça s’avère exact, il faudra des sanctions supplémentaires, tu ne crois pas ?

Marc : Bev Priestman dit aussi dans ses courriels que les dix équipes les mieux cotées du soccer international féminin font de la surveillance d’entraînements par drone. Le Canada s’est fait prendre à ce jeu absurde, absolument pas nécessaire. Je pense que l’entraîneuse-chef déchue a exagéré l’importance de cette pratique pour s’assurer que l’espionnage par drone se poursuive. Elle a dû se dire, après sa médaille d’or à Tokyo, qu’on ne change pas une formule gagnante. Comprends-moi bien, il était temps que la pratique soit dénoncée. Sans doute que d’autres équipes se diront que le jeu n’en vaut pas la chandelle.

Vincent : J’espère bien que c’est la fin des drones-espions ! Plus j’y repense, plus je suis outré autant par la tricherie elle-même que par l’attitude du Comité olympique canadien (COC) et de Canada Soccer, qui ne veulent pas en subir les conséquences. Non seulement le COC et Canada Soccer ont d’abord cru les mensonges de Bev Priestman et de John Herdman, mais ils ont ensuite contesté la sanction de la FIFA devant le Tribunal arbitral du sport, qui l’a confirmée avant le match de mercredi. Cette absence d’esprit sportif et de responsabilité m’enlève le goût de regarder les prochains matchs. Ce qui m’intéresse maintenant : savoir ce qui s’est passé à Canada Soccer depuis des années. Combien de fois et quand a-t-on triché ? L’enquête promise par Canada Soccer sera-t-elle sérieuse ? Les députés fédéraux s’en mêleront-ils ? C’est dommage pour les joueuses, mais ça me semble plus important à long terme que les résultats aux Jeux de Paris. Il n’y a pas que les médailles dans la vie. Il y a aussi l’intégrité du sport.

Marc : Je ne peux pas te contredire. Qu’on fasse la lumière sur cette affaire. Si Bev Priestman était au courant, ce serait très étonnant que John Herdman, son prédécesseur à la tête de l’équipe féminine et ex-entraîneur de l’équipe masculine, ne le soit pas aussi. Mais d’ici là, je serai derrière les joueuses, courageuses et soudées dans l’adversité. Le match contre la France était épique. La gardienne Kailen Sheridan a sauvé son équipe plus d’une fois et le but à la fin des arrêts de jeu de la Québécoise Vanessa Gilles, qui a encore marqué mercredi contre la Colombie, valait à lui seul la qualification canadienne. Les entraîneurs méritent leur suspension. Question d’intégrité, comme tu dis. Mais aux joueuses, je souhaite une quatrième médaille en quatre Jeux.