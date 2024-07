À l’occasion de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris, qui avait lieu vendredi, nous vous avons demandé de replonger dans vos souvenirs de cet évènement. Voici un aperçu des moments qui vous ont marqués, de Rome à Atlanta, en passant par Montréal.

La dernière course

Ce lundi 29 juillet, ça fait 40 ans que j’ai participé aux Jeux olympiques. Après une chute, ce fut ma dernière course, mais le début de l’aventure entrepreneuriale. Je serai un olympien pour le reste de ma vie ! Ce fut la course la plus difficile de ma vie : 212 km et 40 °C. J’en garde un magnifique souvenir.

Louis Garneau

Les aléas de la télévision

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Le spectacle des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques de Montréal, le 17 juillet 1976

1976 : regarder les Jeux olympiques de Montréal au chalet de mes parents, sur la petite télévision en noir et blanc. La réception de la télévision rehaussée par les « oreilles de lapin ». La première chose à faire le matin était de mettre en marche la télévision, la dernière, de l’éteindre le soir. Des fois, la télévision était trop chaude, il fallait l’éteindre quelques heures, pour lui donner du répit. Depuis, c’est la tradition : regarder en continu les JO.

Sylvain Tétreault

La note parfaite de Nadia Comaneci

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE La gymnaste roumaine Nadia Comaneci aux Jeux olympiques de Montréal, en juillet 1976

Il y a un souvenir que je n’oublierai jamais. En 1976, j’avais 20 ans, un premier emploi qui devait débuter fin juillet, j’avais donc de la disponibilité pour aller voir avec mon père notre discipline préférée des jeux : la gymnastique. On a été tellement chanceux, on y était quand Nadia Comaneci a eu sa première note parfaite ! Un moment magique père-fille, et un moment de communion parfait avec la foule et l’athlète.

Louise Cardinal

Pause de baseball

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’équipe canadienne du 4 x 100 mètres chez les hommes, au moment de sa victoire aux Jeux olympiques d’Atlanta, en 1996

Nous étions à un match des Expos de Montréal lorsqu’on a mis le match sur pause pour diffuser sur grand écran le relais 4 x 100 mètres chez les hommes à Atlanta en 1996. Les Canadiens ont survolé ce relais pour ramener la médaille d’or. Un beau moment !

Suzanne Bouillé

Sauvée par les Jeux

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La Sud-Coréenne Kim A-lang et la Canadienne Marianne St-Gelais aux Jeux de PyeongChang, en 2018

Mon meilleur souvenir, je le dois à Marianne St-Gelais durant les Jeux de PyeongChang. Afin de voir sa course, j’avais mis mon réveil à 4 h 30. Heureusement pour moi ! Pendant la course, j’ai vu une petite boule de feu sortir de mon mur ! Un thermostat défectueux qui prenait en feu. Je n’ai pas vu la fin de la course, puisque j’ai eu le réflexe de fermer le « breaker ». Ma passion des Jeux a permis en ce matin glacial de février 2018 d’éviter un incendie.

Sylvie Caron

Courir les pieds nus dans Rome

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Abebe Bikila, athlète éthiopien, court dans Rome pieds nus en 1960.

J’ai 9 ans et je regarde les Jeux olympiques de Rome en 1960 à la télévision. C’est le marathon et Abebe Bikila, athlète éthiopien, court dans Rome pieds nus. Il gagne le marathon, et à partir de ce moment, j’ai la piqûre : je suivrai les Jeux olympiques chaque fois, sauf ceux de Sotchi pour des raisons politiques. Et la cerise sur le gâteau : je travaillerai aux Olympiques de 1976 à Montréal. Vive les Jeux !

Rejean Deroy

Un galop d’honneur

Souvenir des JO de Montréal en 76 : sports équestres, finale en saut d’obstacles individuel au cours de laquelle le Canada (Michel Vaillancourt) a remporté la médaille d’argent. C’était inouï d’être là pour une passionnée d’équitation comme moi. J’avais 18 ans, je n’avais jamais vu de parcours aussi difficile. M. Vaillancourt a été le premier à le franchir sans faute, et je n’oublierai jamais la clameur de la foule lorsqu’il a terminé le barrage (dernière étape vers la victoire) qui lui assurait le deuxième rang. Quel galop d’honneur nous avons eu là !

Louise Levasseur

Une championne inattendue

Vivant en France à l’époque, le 16 octobre 1968, au milieu de la nuit, je regarde les JO de Mexico en pyjama avec mon père et un cousin. Au 400 m femmes, la Française Colette Besson est en finale. En sortant du dernier virage, elle est 5e et loin du peloton de tête, mais elle remonte, on peut espérer une médaille de bronze, puis pourquoi pas l’argent, mais elle remonte même l’Anglaise, favorite, et gagne l’or, on crie de joie. Un ami de mes parents qui dormait profondément descend paniqué dans le salon. J’en ai encore des frissons. Une enseignante qui avait profité de Mai 68 pour s’entraîner en altitude. Cela reste mon plus beau souvenir des JO.

Didier Rabette

Que d’émotions

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Sidney Crosby célèbre le but gagnant aux Jeux olympiques de Vancouver, en 2010.

Mes plus beaux souvenirs olympiques sont les Jeux d’Atlanta. C’était l’été avant ma cinquième secondaire. Je savais déjà que les Jeux suivants étaient en Australie, donc à des heures bizarres, et en septembre, et que je serais alors rendu aux études postsecondaires et que je manquerais probablement de temps libres pour suivre le sport ! Donc les Jeux d’Atlanta, je m’étais dit que je les savourerais pleinement.

Je retiens le record mondial de Donovan Bailey sur 100 m, après la disqualification de Linford Christie pour faux départ. J’étais rivé devant mon écran pour une épreuve de moins de 10 secondes. En sprint, il n’y a pas de flafla, pas de points pour le style, pas de stratégie de couloir, de peloton, rien. C’est le plus vite qui gagne. Et quand je l’ai vu prendre de la vitesse au tiers de la distance, j’ai compris qu’on assistait à quelque chose. Et au fil d’arrivée, paf ! Record du monde ! Ensuite l’entrevue sur la piste avec Pierre Houde (« Désolé, à la maison, un rigolo veut s’interposer pendant que je parle à Donovan ! »).

Quelques jours plus tard, le Canada battait les USA chez eux au 4 x 100 m. Quand j’ai une mauvaise journée, je vais dans YouTube et je regarde la course en reprise. J’en ai encore des frissons. La performance de Bruny dans la courbe et les bras dans les airs en satisfaction quand il a remis le témoin à Donovan, c’est magique.

La troisième place d’Annie Pelletier a aussi été marquante, d’autant qu’elle avait bousillé un de ses sauts en finale et que la compétition était très forte. J’ai eu la chance de la saluer quelques années plus tard quand j’ai travaillé en communications aux Jeux du Canada, où elle était invitée comme commentatrice télé. Sympathique jeune femme.

Et on n’oublie pas le but vainqueur de Sidney Crosby à Vancouver. J’avais une panne de câble à la maison et on avait dû aller regarder le match au restaurant ! J’ai soulevé ma petite d’un an et demi dans mes bras comme une Coupe Stanley ! C’est là que je lui ai appris à dire « Et le but !!! » Mémorable.

Et chaque fois que les Jeux finissent, je tombe dans une sorte de blues post-olympique, comme simple amateur. Il y a tellement de belles histoires derrière ces performances, même chez les non-médaillés. La plupart sont des étudiants, des jeunes qui ne font pas ça pour l’argent, mais pour la satisfaction, le feeling d’être au sommet, le dépassement. On s’attache facilement à eux. Ce sont de beaux modèles pour notre jeunesse.

Guy Castonguay