Les Américains prêts à élire une femme noire ?

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS La vice-présidente Kamala Harris lors d’un évènement partisan, jeudi à Houston

Les Américains sont-ils prêts à élire une femme noire au poste de président ? L’arrivée de Kamala Harris comme candidate démocrate probable à la présidentielle pose cette question délicate mais cruciale, et Alexandre Sirois a interrogé Gina Miranda Samuels, du Center for the Study of Race, Politics and Culture, qui exprime des doutes, malgré l’élection passée de Barack Obama. Elle souligne que l’acceptation du leadership non blanc aux plus hauts niveaux reste un obstacle à surmonter. Mary Hayashi, ancienne parlementaire californienne, voit des progrès dans l’acceptation de la diversité en politique aux États-Unis, mais reconnaît les barrières persistantes, à l’intersection du sexisme et du racisme. N’empêche, le chroniqueur rappelle qu’en 2008, les gens étaient nombreux à penser que Barack Obama ne pourrait jamais être élu à la Maison-Blanche. Et pourtant…

Le marché du travail bouleversé

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Depuis une quinzaine de mois, le taux de chômage est passé de 5 % à 6,4 % au pays.

Ce n’est plus le temps de démissionner. La recherche d’un nouveau boulot est devenue « extrêmement difficile », expose Marie-Eve Fournier dans un texte publié mercredi. Depuis une quinzaine de mois, le taux de chômage grimpe constamment. Petit à petit, il est ainsi passé de 5 % à 6,4 %, au pays. Cette hausse n’est pas due à des pertes massives d’emplois, mais plutôt à une croissance insuffisante pour absorber l’afflux de nouveaux arrivants au Canada. Ce phénomène ne touche pas que les immigrants, mais aussi les nouveaux diplômés. Face à ce flot, il faudrait créer des emplois à un rythme plus soutenu pour que la proportion de chômeurs demeure stable, selon la chroniqueuse. Les raisons derrière cette hausse ne pointent toutefois pas vers une récession imminente, précise-t-elle.

Angoisse nucléaire, de l’Outaouais à Montréal

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le projet de dépotoir nucléaire à Chalk River inquiète les communautés environnantes.

Un dépotoir nucléaire à un kilomètre de la source d’eau potable de millions de personnes ? Ce projet, bien réel, suscite une vive inquiétude dans les communautés environnantes et jusqu’à Ottawa et à Montréal, selon un dossier de la journaliste Fannie Arcand. L’installation, qui est prévue près de la rivière des Outaouais, pourrait représenter « un cauchemar pour les générations futures », alerte la citoyenne Lynn Jones, qui possède un chalet à proximité depuis 40 ans. Les opposants, dont des résidants, 140 municipalités et 9 Premières Nations algonquines, craignent des risques de contamination de l’eau et critiquent le choix du site, qui se trouve par ailleurs sur le territoire traditionnel de la nation algonquine, pour qui la rivière des Outaouais est un lieu sacré. Malgré l’approbation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ces voix s’élèvent pour s’opposer au projet.

Nos athlètes à Paris

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La sprinteuse Audrey Leduc, au moment de remporter les qualifications pour participer aux Jeux olympiques, le mois dernier à Montréal

Ça y est, la folie olympique s’est emparée de Paris, où la cérémonie d’ouverture des Jeux a lieu ce vendredi. Parmi les milliers d’athlètes qui tenteront de décrocher une médaille sur place, on compte plus de 300 Canadiens, dont une bonne cinquantaine de Québécois. Depuis quelques semaines déjà, l’équipe des journalistes sportifs de La Presse a préparé le portrait de deux douzaines d’entre eux, dont Audrey Leduc, Félix Auger-Aliassime, Summer McIntosh et Charles Philibert-Thiboutot. Pour mieux les connaître – et les faire connaître à vos proches –, rendez-vous sur la page web qui réunit tous ces textes riches en anecdotes et en émotions.

Gildor Roy devient Jean Dumas

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La distribution de la nouvelle série Dumas, écrite par Luc Dionne

Après avoir incarné le commandant Chiasson dans District 31, Gildor Roy est de retour devant la caméra pour le rôle-titre de Dumas, la nouvelle série écrite par Luc Dionne que diffusera Radio-Canada dès l’automne et qui nous plongera dans l’univers des firmes d’enquêtes privées. Le journaliste Marc-André Lemieux a visité le plateau de tournage de la série. Gildor Roy y a fait monter les enchères en entrevue : « J’en ai lu, des affaires dans ma vie. Je suis sûr, durant le premier épisode, le monde va crier. Je te jure ! » Avis aux fans de District 31, Gildor Roy incarne cette fois un personnage bien différent. « Jean Dumas n’a rien à voir avec Chiasson, a dit Luc Dionne. Dumas, c’est un air bête, c’est un pas fin. Il est trop brillant, trop vite pour tout le monde. »

