Campements et démantèlements Un droit incertain

« Tout le monde est pour la vertu, bien sûr. Mais tout le monde ne voit pas de la même façon comment elle doit s’incarner. Rendre une telle ordonnance dans le contexte qui nous occupe ici est presque une invitation à rendre une décision difficilement exécutoire et suscitant d’avance des débats sur son respect vu les divergences d’interprétation quant aux comportements qui ont cours et les droits fondamentaux en cause1. » — Extrait de la décision de la juge Chantal Masse relativement à Medvedovsky c. Solidarity for Palestinian Human Rights McGill (SPHR McGill)⁠