Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

La magie du Festif !

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU FESTIF DE BAIE-SAIT-PAUL Zachary Richard en spectacle surprise au Festif de Baie-Saint-Paul

Pas facile de traduire en mots la magie du Festif ! de Baie-Saint-Paul. À notre arrivée, la voix de Zachary Richard résonne. Il n’était pas au programme. Pourtant, on marche un peu et… il est là, cet artiste louisianais avec son chant envoûtant. Dans la cour d’une maison ! Car la magie est partout au Festif ! Devant l’église, où une poignée d’artistes ont repris des chansons des Cowboys Fringants. Sur le quai, où le plaisir du groupe acadien Baie était contagieux. Dans les chansons de Vincent Vallières, en version acoustique, qui révélaient leur âme. Et tous les soirs, sur la plus grande scène, où des artistes comme Karkwa, Émile Bilodeau et Galaxie se démenaient comme si le sort du monde en dépendait. Précieux festival.

Alexandre Sirois, La Presse

Céline à Paris et… à Vegas

PHOTO GONZALO FUENTES, ARCHIVES REUTERS Céline Dion, à Paris, mardi dernier

Les nouvelles concernant Céline n’étaient pas bonnes depuis longtemps et le récent documentaire I Am : Celine Dion a donné peu d’espoir à ceux qui espéraient la revoir sur une scène un jour. Or, rien ne se fait sans raison dans l’univers des grandes stars. Il appert maintenant que ce film constituait le premier coup d’archet d’une stratégie médiatique finement orchestrée marquant le retour de la diva québécoise. Tout indique qu’elle chantera à la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris, ce vendredi, et qu’elle entamera au plus tard l’an prochain une nouvelle série de spectacles à Las Vegas. Qu’on aime ou non ses chansons, on ne peut que se réjouir de voir cette artiste aux capacités exceptionnelles recouvrer assez la santé pour faire ce qu’elle aime le mieux au monde : chanter.

Alexandre Vigneault, La Presse

Une nouvelle source d’oxygène découverte

PHOTO FOURNIE PAR LE BUREAU DE L’EXPLORATION ET DE LA RECHERCHE SUR LES OCÉANS DU NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA), ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des nodules métalliques enfouis au fond des océans donnent de l’oxygène, selon une étude publiée dans Nature Geoscience.

C’est Diane Dufresne qui va être contente : des chercheurs ont découvert que des nodules métalliques enfouis au fond des océans donnent de l’oxygène. La surprise est totale : on croyait jusqu’à maintenant que la totalité de l’oxygène produit dans les océans provenait de la photosynthèse des plantes marines. L’affaire est loin d’être banale quand on sait que la moitié de l’oxygène que nous respirons provient des océans. La découverte pourrait remettre en question ce qu’on sait des origines de la vie sur Terre. Elle donne aussi de nouveaux arguments pour préserver ces nodules convoités par l’industrie minière pour leur contenu en métaux comme le lithium, le cobalt et le cuivre.

Philippe Mercure, La Presse

Biden accroche ses patins

PHOTO EVAN VUCCI, REUTERS Le président Joe Biden, lors de son discours à la nation, mercredi dernier

« Rien ne peut s’opposer à la sauvegarde de notre démocratie. Y compris l’ambition personnelle », a lancé Joe Biden, trois jours après avoir annoncé son retrait de la course à la Maison-Blanche. Bien sûr, il aurait pu accrocher ses patins plus tôt. Dès après sa performance lors du premier débat présidentiel, qui passera à l’histoire pour les mauvaises raisons, il aurait été sage de « passer le flambeau à une nouvelle génération ». Cela dit, les ego sont démesurés à la Maison-Blanche et Joe Biden aurait aussi pu décider d’envoyer paître ses détracteurs et de demeurer candidat jusqu’au scrutin. Ça prend beaucoup d’humilité et d’abnégation pour faire ce qu’il a fait cette semaine et c’est tout à son honneur.

Alexandre Sirois, La Presse

