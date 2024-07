Pour une Francophonie numérique forte et solidaire

Terminant une immersion de deux mois pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) à la Bibliothèque nationale de France (BnF) grâce au soutien du ministère français de la Culture, j’ai pu constater à quel point la coopération franco-québécoise est riche et diversifiée, et surtout en phase avec la nécessité de faire corps pour faire rayonner une Francophonie à la fois culturelle et numérique.