L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

Un coming out politique

PHOTO TIRÉE D’INSTAGRAM La fille du président du Cameroun, Brenda Biya, a révélé son homosexualité sur le réseau social Instagram.

Brenda Biya espérait devenir populaire comme rappeuse. Elle a plutôt fait les manchettes pour une photo Instagram où on la voit embrasser sa copine sur la bouche. Rien de scandaleux, dites-vous ? Effectivement, si ce n’est que Brenda Biya est la fille de Paul Biya, président du Cameroun, un pays où l’homosexualité est considérée… comme un crime. Jean-Christophe Laurence s’est intéressé à cette histoire dimanche dans le cadre de sa rubrique Radioscopie. Selon Larissa Kojoue, chercheuse à Human Rights Watch, la bravade de Brenda Biya a le mérite d’avoir libéré une parole. « C’est entendu, on ne peut plus ignorer. Ce que ça dit, c’est que l’homosexualité est dans toutes les familles, y compris les familles présidentielles », explique-t-elle.

Traverser la douane avec son chien

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE De nouvelles mesures concernant les chiens traversant du Canada aux États-Unis devaient entrer en vigueur le 1er août.

Finalement, les nouvelles exigences auxquelles les propriétaires de chien auront à se plier à partir du 1er août pour traverser la frontière avec les États-Unis seront assouplies. Une période de grâce de « quelques mois » pourrait également être accordée, mais elle n’a pas encore été confirmée. La nouvelle réglementation américaine exige que les chiens qui franchissent la frontière américaine remplissent une série de critères, comme être munis d’une micropuce, avoir plus de 6 mois et être vaccinés contre la rage, sauf dans certains États encore non identifiés. Quant à leurs maîtres, ils devront se munir de documents remplis par un vétérinaire et… attestés par un autre vétérinaire employé, celui-là, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Le hic, c’est qu’à 15 jours de l’entrée en vigueur de ces modifications, il était encore impossible pour les Canadiens souhaitant voyager au sud de la frontière de connaître les détails et de mettre la main sur les formulaires nécessaires. Une famille ayant un chien accompagnateur Mira a sonné l’alerte auprès de la chroniqueuse Marie-Eve Fournier.

Une première « rue éponge »

IMAGE FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL Concept de la future « rue éponge » Larivière, près du pont Jacques-Cartier

Montréal investit une fortune pour rénover ses vieilles conduites souterraines, mais ça ne suffit pas à contenir les débordements. Nous en avons eu la preuve, la semaine dernière, quand 100 mm de pluie se sont abattus sur la métropole, causant des dommages disproportionnés. Pour s’adapter, la Ville installe des « parcs éponges » depuis quelques années. On parle ici de bassins de rétention, de platebandes végétalisées et d’autres sols perméables, donc spongieux. Bientôt, Montréal se dotera d’une première « rue éponge », dans un secteur souvent inondé du quartier Centre-Sud. Une bonne idée qui promet, selon le chroniqueur Maxime Bergeron, qui s’est entretenu avec les deux architectes-paysagistes responsables du projet.

Bar ouvert pour les moustiques

PHOTO ZBYNEK POSPISIL, GETTY IMAGES Certaines personnes semblent attirer davantage les moustiques que les autres.

Vous avez toujours cette impression d’être la collation préférée des moustiques lorsque vous êtes à l’extérieur ? Certaines personnes semblent constamment prises dans un nuage de « maringouins », peu importe leurs mouvements et leurs déplacements. Mais est-ce vraiment le cas ? « Ce n’est pas un mythe ! a dit André-Philippe Drapeau Picard, agent de recherche à l’Insectarium de Montréal, à la journaliste Maude Goyer. Certaines personnes attirent davantage les moustiques… Et c’est aussi vrai de dire que certaines personnes sont plus chialeuses par rapport aux moustiques ! » Le CO 2 qu’une personne dégage est le meilleur repère pour les moustiques. Une lecture qui vous guidera dans un été plus agréable.

Le jour où mon commerce est devenu trop populaire

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Les frères Tom et Tony Argiropoulos au café Alphabet, en 2023

Une seule vidéo virale peut transformer le quotidien d’un commerce. Du jour au lendemain, les clients et les revenus se multiplient. Plusieurs commerçants à Montréal ont appris que la popularité sur les réseaux sociaux apporte son lot de défis, positifs autant que négatifs. Les attentes des clients deviennent soudainement démesurées et l’afflux de nouveaux clients rebute parfois les habitués de l’endroit. Et les questions fusent. Comme celle de savoir si on peut retirer cette mousse de lait rose qui a suscité tant d’engouement. Adèle Décary-Chen a rencontré quelques commerçants qui ont vécu cet heureux problème.

