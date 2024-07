Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

La Presse

Sauver les coraux de l’hécatombe

PHOTO EMILY IRVING-SWIFT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le chercheur à l’Institut marin et maritime de Chypre (CMMI) Louis Hadjioannou (à droite) observe la pépinière flottante de corail dans la Méditerranée, au large de l’île de Chypre, en juin dernier.

J’ai appris à quel point les coraux étaient menacés, il y a une dizaine d’années, en lisant le livre La 6e extinction : comment l’homme détruit la vie d’Elizabeth Kolbert. L’acidification des océans est en train de les décimer à un rythme tel qu’ils pourraient disparaître au cours de ce siècle, expliquait-elle. Heureusement, certains luttent pour les sauver de l’hécatombe. On a par exemple rapporté cette semaine l’existence d’une pépinière flottante dans la Méditerranée, au large de l’île de Chypre, « visant à restaurer la population affectée par le réchauffement climatique et le surtourisme ». Si ce projet pilote est jugé efficace, « l’objectif est d’essayer de reproduire ces pépinières de coraux dans d’autres régions de la Méditerranée ».

Alexandre Sirois, La Presse

Lisez l’article « Chypre : la première pépinière flottante de corail bientôt installée en Méditerranée »

Musique de matantes

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Elles sont charmantes, inspirantes et surtout entraînantes, ces Aunties ! Originaires du Tchad et invitées sur la scène du Festival international Nuits d’Afrique samedi, ces neuf chanteuses font joyeusement entendre leurs revendications féministes en chœur au son de la calebasse. Si les rythmes donnent envie de sautiller de joie, les paroles racontent la sombre réalité des Tchadiennes : « Je t’ai honoré aux yeux de tous / Au lieu de me considérer comme ta femme / Tu m’humilies devant tout le monde ». Comme le rappelle le collègue Alexandre Vigneault, selon le Programme des Nations unies pour le développement, 20 % des Tchadiennes disent être victimes de violence physique, et plus d’une fille sur trois est mariée avant l’âge de 15 ans.

Judith Lachapelle, La Presse

Lisez l’article « Des matantes militantes »

Un nouveau roman de Donna Leon

PHOTO REGINE MOSIMANN, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DIOGENES L’écrivaine Donna Leon

Je suis fan finie de l’inspecteur Brunetti, personnage on ne peut plus pittoresque imaginé par Donna Leon. L’Américaine fait paraître ces jours-ci son 33e roman (A Refiner’s Fire). L’intrigue se déroule toujours à Venise, même si l’autrice vit maintenant en Suisse, découragée par les hordes de touristes qui ont envahi la ville où elle aura vécu 30 ans. En entrevue au Financial Times la semaine dernière, elle jure que Brunetti mourra avec elle. Pas question d’une suite écrite par un autre auteur, une tendance dans le monde de l’édition. Raison de plus pour plonger dans cette nouvelle enquête, et de se régaler des descriptions des plats italiens mitonnés par la brillante Paola.

Nathalie Collard, La Presse

Pis toi, ton palmarès ?

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le micromag Urbania a publié dans son dernier numéro un « top 50 des artistes québécois par ordre d’importance culturelle ».

Voilà de quoi animer plusieurs trajets en voiture et soirées autour du feu de camp : le « top 50 des artistes québécois par ordre d’importance culturelle », publié dans le dernier numéro du micromag d’Urbania. Avec une plume moqueuse et lapidaire, le journaliste Benoît Lelièvre s’amuse à classer les artistes selon cinq critères – talent, « québécité », pérennité, transcendance générationnelle, appréciation personnelle. Ce qui donne matière à des heures de chicanes sur le mérite d’y inclure tel ou tel artiste (Kaïn et Okoumé ? Vraiment ? Pis les Vilain Pingouin, eux ?). Et comme l’écrit justement l’auteur : « Si vous êtes pas content, faites-en, un top 50. »

Judith Lachapelle, La Presse

Lisez l’article publié dans Urbania