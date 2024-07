L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

La Presse

Attention aux quiproquos citationnels

ILLUSTRATION PASCALINE LEFEBVRE, LA PRESSE

Qui a véritablement dit « un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre » ? La célèbre phrase « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort » veut-elle vraiment dire ce que l’on croit ? Sylvain Sarrazin a concocté un petit guide pour limiter le recours aux citations lancées à tort et à travers. « Lorsqu’une citation philosophique est prise hors de son contexte, il est très probable qu’on se trompe sur son sens ou qu’on lui fasse dire autre chose, même subtilement, que ce qu’elle signifie vraiment », explique Vincent Guillin, directeur du département de philosophie de l’UQAM. Le meilleur outil pour s’assurer d’utiliser judicieusement ces fameuses citations… c’est votre esprit critique !

Lisez le dossier de Sylvain Sarrazin

Des caméras cachées dans votre Airbnb ?

PHOTO THE WASHINGTON POST L’expert en sécurité Joe LaSorsa filmé par une caméra cachée qu’il allait découvrir durant l’inspection d’une maison louée sur une plateforme de location à court terme

Les gens louent des maisons durant l’été pour pouvoir décrocher durant les vacances. Néanmoins, si certaines mesures comme l’installation de caméras à l’extérieur par le propriétaire des lieux se justifient pour la sécurité et le respect des règlements de location, certains locataires de résidences de vacances pourraient découvrir des caméras à l’intérieur pour des motifs moins bien intentionnés. La Presse Affaires a publié un petit guide préparé par le Washington Post pour aider à déceler des caméras cachées et vous aider à passer des vacances plus relaxes.

Lisez l’article « Comment trouver des caméras cachées dans votre Airbnb »

Le campement de l’Université McGill démantelé

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Démantèlement du campement propalestinien sur le terrain de l’Université McGill

Le dernier campement propalestinien au Québec, établi à l’Université McGill, a été démantelé après 75 jours d’occupation. Mercredi, une firme de sécurité privée a été chargée de retirer les tentes et installations restantes. Le recteur de McGill, Deep Saini, a invoqué des préoccupations croissantes pour la sécurité et la santé publique pour justifier cette décision. La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a soutenu le démantèlement, déplorant les actes de vandalisme et d’antisémitisme qui auraient été associés au campement. « Le mouvement ne finit pas avec les campements », a plaidé Zaina Karim, étudiante d’origine palestinienne, ajoutant que plus l’Université tente de « faire taire les étudiants, plus elle les motive à continuer ».

Lisez l’article « Le campement de l’Université McGill démantelé »

Montréal-Paris à moindre coût ?

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE FRENCH BEE Le transporteur français à bas prix French bee a des visées sur Montréal-Trudeau.

Un nouveau transporteur aérien offrira une liaison à destination de Paris à partir de Montréal dès l’an prochain, a-t-on appris cette semaine. Le transporteur à bas prix French bee s’invite dans ce couloir très prisé par les voyageurs et les compagnies aériennes. De quoi bousculer la dynamique des prix, du moins, à court terme selon les observateurs consultés. « Il y aura une guerre de prix, c’est moi qui le dis, lance l’expert en aviation et chargé de cours à l’Université McGill John Gradek. L’entreprise voudra faire connaître son produit avec des prix intéressants. On peut s’attendre à des offres intéressantes. » Ce spécialiste français des vols long-courriers entre la France et des destinations touristiques souhaite donc s’implanter sur la liaison entre Montréal-Trudeau et Paris, où des acteurs comme Air Transat, Air Canada, Air France et Corsair rivalisent pendant la saison estivale.

Lisez l’article « Transport aérien : Vers “une guerre de prix” direction Paris »

Le casse-tête français

PHOTO GONZALO FUENTES, REUTERS Un drapeau français flottant au-dessus de l’Assemblée nationale, à Paris

Après l’effervescence, le mal de tête. Au lendemain du résultat des élections législatives qui n’ont pas fait de vainqueur clair, la France a passé la semaine à se demander à quoi ressemblerait son avenir politique à court et à moyen terme, a raconté le journaliste Jean-Christophe Laurence. En effet, aucun camp ne semble en mesure de gouverner seul. La gauche réclame le poste de premier ministre, le président Macron préfère conserver Gabriel Attal en place pour le moment et le Rassemblement national se remet d’un tir groupé à son endroit. Il n’y a pas qu’aux Jeux olympiques qu’il y aura du sport à l’été. Comble de malheur, le parcours des Bleus s’est arrêté en demi-finales de l’Euro mardi contre l’Espagne, dure semaine pour les crises existentielles.

Lisez l’article « En France, les tractations commencent »