Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Très, très grand talent

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le spectacle extérieur gratuit Géante, sur l’esplanade de la Place Ville Marie

On surnomme cette année « Géante » la structure en métal qui est installée sur l’esplanade de la Place Ville Marie, autour de laquelle se déploie la plus récente création des 7 Doigts. Le nom est bien choisi puisqu’il est grand, le talent des artistes de cirque qui en mettent plein la vue aux centaines de personnes qui assistent chaque soir à ce spectacle dont la popularité ne se dément pas. J’y ai passé, pour ma part, un très, très bon moment. Et j’ai été très impressionné par la plus jeune de ces vedettes, Adeline Cruz, 10 ans, dont mon collègue Jean Siag a vanté les mérites – avec raison ! Hâtez-vous, ça se termine le 14 juillet !

Alexandre Sirois, La Presse

Souriez, vous êtes arrivé !

PHOTO JULIEN DE ROSA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une chauffeuse d’autobus de la RATP pose près de la tour Eiffel

La Ville de Paris se prépare avec beaucoup de sérieux en vue des Jeux olympiques qui auront lieu du 26 juillet au 11 août prochains. Afin d’accueillir les visiteurs en grande, la RATP, l’équivalent de notre STM, forme ses chauffeurs à « égayer » le trajet des usagers. Pour ce faire, des comédiens et humoristes leur offrent du coaching : blagues, mots d’esprit, formules de politesse plus enjouées qu’à l’habitude… L’objectif est d’offrir une expérience agréable à ceux et celles qui s’entasseront dans les bus parisiens. Ça donne envie d’importer l’idée ici, non ? Une petite heure avec Martin Matte ou Katherine Levac pour nos chauffeurs d’autobus, pourquoi pas ?

Nathalie Collard, La Presse

D’une superstar à l’autre

PHOTO JOAN MONFORT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sur cette photo prise en septembre 2007, on voit un jeune Lionel Messi au début de sa carrière tenir un (très) jeune Lamine Yamal, qui, une quinzaine d’années plus tard, allait lui aussi rejoindre le FC Barcelone.

Il y a de ces coïncidences qui nous laissent pantois… Sur cette photo de 2007, un joueur de soccer du club de Barcelone tient un bébé dans ses bras. La famille de l’enfant avait participé à une tombola de l’UNICEF et la photo figurera dans un calendrier de l’organisation. Dix-sept ans plus tard, la photo refait surface… Le joueur de soccer, c’est nul autre que Lionel Messi, la légende du foot. Et le bébé… c’est Lamine Yamal, qui a été recruté à son tour par le FC Barcelone l’an dernier ! Mardi, l’adolescent est devenu, à l’âge de 16 ans et 362 jours (!), le plus jeune joueur à compter un but lors d’un match de l’Euro.

Judith Lachapelle, La Presse

Des avions de combat en Ukraine

PHOTO SAMUEL CORUM, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Le transfert d’avions de combat F-16 à l’Ukraine a débuté, a annoncé la Maison-Blanche lors du sommet de l’OTAN à Washington. Ils « voleront dans le ciel ukrainien cet été », a promis le secrétaire d’État Antony Blinken. Il n’est pas trop tôt. L’Ukraine a besoin de plus d’aide pour résister à l’agression russe. En fait, le pays réclame 128 avions de chasse pour tenir tête à Moscou, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Pour l’instant, on évoque une livraison de 10 ou 20 F-16. Dans le contexte actuel, c’est une bonne nouvelle, sans l’ombre d’un doute, mais les alliés de l’Ukraine ne doivent surtout pas s’arrêter là.

Alexandre Sirois, La Presse

