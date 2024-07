Coexister sur les campus

Et puis ils sont partis. Tout ce qui reste aujourd’hui des manifestants propalestiniens à l’Université de Toronto, c’est un champ vide, parsemé de carrés d’herbe morte et d’une inscription rouge et noire, « We Will Return ». Moins d’une heure avant l’ultimatum de la Cour supérieure de l’Ontario, fixé à 18 h mercredi, les manifestants ont démonté pacifiquement leur campement.