Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Une femme derrière le banc

PHOTO NICK WAGNER, ASSOCIATED PRESS Jessica Campbell est la nouvelle entraîneuse adjointe du Kraken de Seattle.

C’est un moment historique pour les femmes dans le sport professionnel et pour toutes les jeunes femmes et les petites filles qui aspirent à y évoluer un jour. Pour la première fois, on verra une femme derrière le banc des joueurs d’une équipe de la Ligue nationale de hockey. Jessica Campbell vient d’être nommée entraîneuse adjointe du Kraken de Seattle aux côtés de l’entraîneur-chef Dan Bylsma. Le duo œuvrait auparavant au sein de la Ligue américaine de hockey, à la tête des Firebirds de Coachella Valley, le club-école du Kraken. Souhaitons que la nomination de Mme Campbell inspire d’autres équipes de la LNH.

Nathalie Collard, La Presse

Thelma, la mamie têtue

Quand Thelma réalise qu’elle s’est fait flouer par un fraudeur qui lui a soutiré 10 000 $ en se faisant passer pour son petit-fils, notre cœur s’effondre avec le sien. On a envie de prendre dans nos bras cette douce mamie qui fait de la broderie, ne comprend pas grand-chose aux ordinateurs et se débat avec les affres de la vieillesse… Mais quand elle relève la tête et décide d’aller récupérer elle-même son argent, on applaudit très fort ! Et au cours d’une semaine marquée par l’âgisme à l’endroit des candidats à la présidence américaine, ça fait du bien de voir une histoire d’aînée dégourdie qui ne se laisse pas faire. Ajoutons enfin que l’actrice June Squibb, qui joue Thelma dans le film de Josh Margolin, a finalement décroché un premier rôle dans un film… à 94 ans !

Judith Lachapelle, La Presse

Reconnaissance pour Lakay Nou

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Les comédiens principaux de la série Lakay Nou

Les nominations en vue de la 39e remise des prix Gémeaux ont été dévoilées mercredi et parmi elles, il y en a six qui me font particulièrement plaisir, et ce sont les sélections qu’a recueillies la série Lakay Nou. Quand cette comédie mettant en vedette une famille haïtienne est arrivée dans le paysage télévisuel, nous étions plusieurs à dire : enfin ! Il en aura fallu du temps pour qu’on montre une famille haïtienne qui va bien à la télé québécoise. Lakay Nou est drôle, ses personnages sont attachants, les textes sont intelligents, et on se réjouit que Radio-Canada ait donné le feu vert pour une deuxième saison. Bravo !

Nathalie Collard, La Presse

Nomination historique

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La première cheffe d’état-major de la Défense nationale, Jennie Carignan

Il faut se réjouir de voir Jennie Carignan briser le plafond de verre et être nommée première cheffe d’état-major de la Défense nationale. Y parvenir, dans une institution comme celle des Forces armées canadiennes (FAC), est un exploit digne de mention. En revanche, soyons lucides : certains l’ont signalé cette semaine, à juste titre, le changement de culture tant souhaité à l’interne ne se fera pas du jour au lendemain. En fait, Jennie Carignan est nommée à ce poste crucial à un moment où tout ce qui doit être accompli au sein des FAC et par les FAC fait songer aux travaux d’Hercule. Elle a peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre.

Alexandre Sirois, La Presse

