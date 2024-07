Est-ce une utopie ? Un fantasme ? Une conviction ? Aux États-Unis, on dit que n’importe qui peut atteindre le succès et la prospérité à force de travail et de détermination. L’American Dream, le fameux rêve américain, environ un citoyen sur deux y croit toujours, selon un sondage du centre de recherche Pew⁠1.

Mais qu’est-ce que le « succès » et la « prospérité » ? Le rêve américain n’a pas toujours été synonyme de confort matériel ou d’ascension sociale, a raconté dans un essai de 2021 Sarah Churchwell, professeure de littérature américaine. Jusqu’aux années 1930, le rêve américain référait plutôt à « l’idéalisme de l’expérience américaine », soit davantage au bien commun qu’à la réussite personnelle et matérielle.

Et c’est peut-être ce qui teinte la perception du « rêve américain » selon l’âge des répondants. Les jeunes disent moins croire au rêve américain que leurs aînés. En 2014, dans un sondage du réseau CNN, 63 % des 18 à 34 ans n’y croyaient plus. Dix ans plus tard, ça n’a guère changé : 60 % des Américains âgés de moins de 30 ans croient que ce rêve s’est évaporé.

Peut-être qu’en vieillissant, les Américains réévaluent leur définition du « succès » et estiment qu’ils ont plutôt « réussi » leur vie ? Mais peut-être aussi que les jeunes sont conscients qu’ils font face à des obstacles économiques importants (accession à la propriété, dette d’études…) et voient mal comment ils auraient les moyens… de rêver.

1. Consultez le sondage du centre de recherche Pew (en anglais)

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue