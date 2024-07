Un graphique qui dit tout Qui croit encore au rêve américain ?

Est-ce une utopie ? Un fantasme ? Une conviction ? Aux États-Unis, on dit que n’importe qui peut atteindre le succès et la prospérité à force de travail et de détermination. L’American Dream, le fameux rêve américain, environ un citoyen sur deux y croit toujours, selon un sondage du centre de recherche Pew⁠1.