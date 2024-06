L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

Défaite du PLC à Toronto

PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La candidate libérale dans Toronto–St. Paul’s, Leslie Church, lundi dernier

Rarement une élection partielle aura autant donné le ton à l’été politique qui vient. En confiant le château fort libéral de Toronto–St. Paul’s au candidat du Parti conservateur, les électeurs torontois forcent les membres du cabinet du premier ministre à s’interroger sur le leadership de Justin Trudeau, a souligné Paul Journet dans sa chronique mercredi. Ragaillardi par la victoire, Pierre Poilievre en a profité pour réclamer la tenue d’un scrutin général au plus vite.

Des vins québécois chez Costco

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Depuis trois mois, des produits de l’Orpailleur sont offerts sur les tablettes de tous les entrepôts de Costco de la province.

Pourra-t-on s’approvisionner de plus en plus en vins québécois chez le géant Costco ? Depuis trois mois, les produits du vignoble l’Orpailleur y sont offerts. Il s’agit d’ailleurs du plus important contrat au détail obtenu par le vignoble de Dunham, a confirmé son copropriétaire Charles-Henri de Coussergues. Certains vins du vignoble Rivière du Chêne de Saint-Eustache ont aussi trouvé leur place sur les étalages durant un certain temps. Le porte-parole de Costco a indiqué à La Presse l’intérêt de l’entreprise d’augmenter l’offre de produits d’ici sur ses rayons. Notez que ces vins sont aussi offerts à la SAQ et dans certaines épiceries.

Où en est la représentation LGBTQ+ à la télé québécoise ?

PHOTO ANDREW KELLY, ARCHIVES REUTERS Un rapport publié en juin par Pink Triangle Press écorche la représentation télévisuelle québécoise de la communauté LGBTQ+.

« Superficielle », « cliché », « réductrice » ou « préjudiciable » : c’est ainsi que la représentation des personnes LGBTQ+ dans les séries québécoises est dépeinte par un rapport publié en juin par Pink Triangle Press. Le travail de l’organisme canadien révèle des différences marquées entre l’offre visuelle anglophone et francophone au pays. Le journaliste spécialisé en télévision Marc-André Lemieux s’est intéressé à ces conclusions, cette semaine, et a interrogé de nombreux acteurs du milieu. Si certains s’étonnent, d’autres voient plutôt ce rapport comme une confirmation de leurs observations.

Un Québec banlieusard

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La banlieue est dominante au pays, raison pour laquelle les politiciens en font leur champ de bataille politique.

Les récents travaux d’un chercheur canadien ne laissent aucun doute : la banlieue domine largement au pays, et elle gagne sans cesse du terrain. Et ça, les politiciens l’ont bien compris, explique Gabriel Béland dans son dossier à ce sujet. « La clé de la victoire est désormais la banlieue tout-à-l’auto. Ceux qui gagnent sur ce terrain gagnent les élections », a récemment écrit sur X Darrell Bricker, président-directeur d’Ipsos Public Affairs, l’un des principaux sondeurs au pays. Cette grille d’analyse, qui gagne en popularité au pays, peut nous aider à comprendre certaines dynamiques politiques. Les débats autour d’un certain troisième lien entre Québec et Lévis, par exemple…

Le monde selon Farnell

Mercredi, le « tiktokeur citoyen » Farnell Morissett, suivi par des dizaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux, a publié pour la première fois une de ses vidéos en primeur sur les plateformes de La Presse. Celui qui produit depuis 2021 des capsules sur divers sujets sociaux, politiques et économiques s’est intéressé à la désinformation, notamment à la complexité de légiférer sur cette question. Cet enjeu complexe profite bien de ses talents de vulgarisateur.

