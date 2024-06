Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Vive le jazz !

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Foule de spectateurs pour la prestation de Yaya Bey, jeudi au Festival international de jazz de Montréal

C’est mon festival préféré de la saison, celui dont la programmation me donne envie d’aller voir presque tous les spectacles et de passer toutes mes soirées sur la place des Festivals. Avec les années, le Festival international de jazz de Montréal a élargi sa palette et ouvert ses scènes à plein d’autres styles musicaux. Les puristes sourcillent peut-être, mais cette ouverture a permis de très belles découvertes musicales. À partir d’aujourd’hui, j’aimerais arrêter le temps pour que cette fête de la musique, et l’été dont elle est synonyme, ne finisse jamais.

Nathalie Collard, La Presse

Des traitements novateurs contre des troubles du cerveau

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le physiothérapeute Pierre-Luc Lévesque, au CHUM

Peu de choses soulèvent autant mon enthousiasme que des chercheurs qui font des découvertes et qui résolvent des problèmes. Lorsque ces percées permettent de soulager des gens qui souffrent, c’est encore plus réjouissant. Mardi, ma collègue Ariane Lacoursière nous a présenté un nouveau programme du CHUM destiné à traiter les troubles neurologiques fonctionnels, un curieux réflexe du cerveau humain qui conduit à des incapacités majeures. On y racontait notamment la vie de Stefan Morisset, un homme qui a retrouvé l’usage de la parole et des mouvements grâce à l’inventivité et au dévouement des thérapeutes. Chapeau à l’équipe !

Philippe Mercure, La Presse

Des policiers kényans en Haïti

PHOTO MARCKINSON PIERRE, ASSOCIATED PRESS Contingeant de policiers kenyans lors d’une visite du premier ministre haïtien, Garry Conille, mercredi à Port-au-Prince

Des policiers kényans sont arrivés cette semaine en Haïti. Ce pays d’Afrique a accepté de prendre la tête de la Mission multinationale d’appui à la sécurité, à laquelle l’ONU a donné le feu vert l’an dernier. Les membres de cette mission tenteront d’aider la police nationale haïtienne à rétablir l’ordre et à « travailler petit à petit à la reconquête du pays », a affirmé le premier ministre actuel, Garry Conille. Les alliés d’Haïti ont tergiversé avant de cautionner une nouvelle intervention étrangère. Mais avec la violence de gangs et la détérioration des conditions sécuritaires et humanitaires, cette option était devenue pratiquement incontournable.

Alexandre Sirois, La Presse

Des papillons ont traversé l’Atlantique

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Un papillon Belle-Dame

Difficile de savoir ce qui est le plus hallucinant dans cette nouvelle : le fait que de frêles papillons aient traversé l’Atlantique, ou l’ingéniosité des chercheurs (dont certains de l’Université d’Ottawa) qui ont réussi à retracer leur voyage ? L’histoire commence lorsque des entomologistes découvrent un groupe de Belles-Dames, une espèce de papillon, sur une plage de la Guyane française. Le hic : ces papillons ne vivent pas en Amérique du Sud. En analysant l’ADN de grains de pollen collés aux insectes, les chercheurs notent que celui-ci est semblable à celui de plantes d’Afrique occidentale. Le génome des papillons eux-mêmes suggère également qu’ils viennent d’Afrique. Tout porte donc à croire que les papillons auraient fait un incroyable vol sans escale au-dessus de l’Atlantique.

Philippe Mercure, La Presse

