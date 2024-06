Médicaments de spécialité Les patients doivent être au cœur des priorités de toutes les pharmacies

En tant que groupes de défense des droits et intérêts des patients, nous sommes grandement préoccupés par une démarche entreprise par l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP)1 auprès de certaines pharmacies de spécialité du Québec. Si cette démarche appartient à l’AQPP, notre responsabilité est de faire entendre le point de vue et partager l’expérience terrain de nos membres, des patients québécois et leurs familles usagers des pharmacies de spécialité.