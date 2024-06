Le coup de barre dont Biden a besoin

Malgré le verdict criminel récemment rendu par la justice new-yorkaise contre l’ancien président des États-Unis Donald Trump, les derniers sondages font état d’une course très serrée entre lui et Joe Biden. Malgré le précédent créé par la condamnation de Trump, l’actuel président et lui sont au nez à nez devant l’électorat.