L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

La Presse

Des dépôts illégaux, mais exigés par certains proprios

CAPTURES D’ÉCRAN TIRÉES DE FACEBOOK MARKETPLACE • PHOTOMONTAGE LA PRESSE La Presse a comptabilisé 59 offres de logement où les propriétaires affichaient clairement des exigences illégales aux locataires.

À l’approche du 1er juillet, des propriétaires ne se gênent pas pour demander un dépôt illégal sur les plateformes de petites annonces, a-t-on appris cette semaine. Certains locataires se sentent obligés de payer une telle somme pour pouvoir se loger, dénoncent des comités de logement de Montréal. La Presse a comptabilisé 59 offres de logement où les propriétaires affichaient clairement des exigences illégales aux locataires. « C’est incroyable comment les propriétaires ont le gros bout du bâton », a déploré Benjamin Ahier. L’homme de 55 ans qui travaille au port de Montréal a raconté avoir dû payer trois mois de loyer d’avance en 2023 pour obtenir son logement. Une somme qui approche les 10 000 $.

Lisez l’article de Justin Vaillancourt « Des dépôts illégaux, mais exigés par certains propriétaires »

Êtes-vous prêts pour la « chaucidou » ?

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE DE BROMONT Sur cette route de Norwich, en Angleterre, une seule voie centrale est partagée par les voitures et deux autres voies, sur les côtés, sont pour les vélos.

L’adoption par Bromont d’un nouveau type d’aménagement routier a beaucoup fait jaser cette semaine. Cet été, une partie du chemin Lotbinière sera transformée en « chaucidou », pour « chaussée à circulation douce », a rapporté Ariane Krol. De deux voies, cette portion de route passera à une seule voie, où les voitures pourront rouler… dans les deux sens. De chaque côté de cette voie, une bande accueillera cyclistes et piétons. Une voie, deux sens ? Vous avez bien lu ! La vitesse maximale y sera réduite de 70 à 50 km/h, et les voitures pourront se déporter dans les bandes de côté quand elles se feront face. Vous êtes dubitatif ? Sachez que les Anglais, les Français et même les Américains ont déjà adopté la « chaucidou ».

Lisez l’article de notre collègue Ariane Krol

Laissons-les jouer dehors

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Un sondage SOM réalisé pour La Presse révèle que plus de 70 % des adultes québécois sont favorables à l’instauration d’une « majorité numérique » pour avoir accès aux réseaux sociaux.

Faut-il imposer une « majorité numérique » à 16 ans qui forcerait les jeunes à obtenir le consentement des parents pour ouvrir un compte ? Sept Québécois sur dix appuient cette mesure, selon un sondage SOM réalisé pour La Presse. Mais la formule a ses limites, rappelle Stéphanie Grammond dans un éditorial publié mercredi. Le médecin en chef des États-Unis a, lui aussi, sonné l’alarme sur ce qui est conçu pour créer l’accoutumance sur le cerveau des ados. Comme pour la cigarette, il réclame un avertissement obligatoire prévenant les parents des « dangers importants » sur la « santé mentale des jeunes ». Sans l’ombre d’un doute, il s’agit d’une véritable crise de santé publique qu’on doit prendre beaucoup plus au sérieux, indique l’éditorialiste en chef de La Presse, qui pose la question : « Peut-on laisser les jeunes faire du sport et socialiser à la place ? »

Lisez l’éditorial de Stéphanie Grammond « Santé mentale et réseaux sociaux : si on commençait par les laisser jouer dehors… »

La douleur de Céline

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE La chanteuse Céline Dion à la première new-yorkaise du film I Am : Celine Dion

Des vedettes ont foulé le tapis rouge à New York et à Montréal mardi dernier pour la première du film I Am : Celine Dion, qui prendra l’affiche sur Prime Video le mardi 25 juin. Mais c’est la scène finale de ce documentaire signé Irene Taylor qui a le plus attiré l’attention cette semaine. On y voit Céline Dion, qui souffre du syndrome de la personne raide, en pleine crise, tous les muscles tendus. « Sans vouloir être macabre, c’est comme regarder une personne possédée par le démon, le visage tordu par la douleur et l’impuissance. C’est traumatisant », écrit Hugo Dumas dans sa critique du film. Une scène marquante qui « vous fera tout comprendre des dernières années de la vie de la superstar », conclut le chroniqueur.

Lisez la chronique « Si seule, Céline » d’Hugo Dumas

Mon frère, ce criminel

PHOTO SAMARDS, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Le frère de l’autrice a été accusé de tentative de meurtre, une nouvelle qu’elle percevait comme inéluctable après une enfance marquée par la violence où ses nombreux appels à l’aide sont restés sans réponse.

Dans un témoignage poignant publié lundi, Audrey-Ann L. raconte son enfance et celle de son frère, pour tenter de nommer les causes de la chute de ce dernier dans la délinquance. Des voisins qui ferment les yeux sur les signaux de violence familiale, des policiers qui ne peuvent réagir aux demandes d’une mineure lorsque celle-ci souhaite porter plainte au nom de sa mère. L’autrice expose la douleur sourde de voir un frère doté d’une intelligence pratique devenir peu à peu un criminel aguerri. Comment faire pour empêcher de telles situations ?, demande-t-elle. Est-ce que l’école aurait pu être plus présente ? Est-ce que des signalements à la DPJ auraient dû mieux se faire ? Au-delà des questions, ce texte dont on ne sort pas indemne se conclut sur un appel bienveillant.

Lisez le témoignage « Il faut un village pour faire un criminel »