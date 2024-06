Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

La beauté du Bas-du-Fleuve

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Coucher de soleil à Saint-Simon, dans le Bas-Saint-Laurent

J’ai eu la chance de m’évader quelques jours dans le Bas-Saint-Laurent et, même si c’était loin d’être ma première escapade dans ce coin du Québec, j’ai été encore une fois éblouie par la beauté de cette région. Les lilas étaient en fleurs tout comme les lupins, le fleuve était majestueux et les couchers de soleil fidèles à leur réputation de « plus beaux couchers de soleil au monde ». La beauté sauvage des plages de Rivière-Ouelle et de Kamouraska, la silhouette particulière de la côte du Bic, le fleuve vaste comme la mer à la hauteur de Rimouski… Un beau projet de voyage pour l’été qui commence.

Nathalie Collard, La Presse

Des Américains qui se parlent

PHOTO JON CHERRY, THE NEW YORK TIMES Un séminaire d’un week-end du Kentucky Rural-Urban Exchange à Campbellsville, en mai dernier. L’organisme tient des évènements du genre plusieurs fois par année, qui ont pour but de favoriser le dialogue entre les Américains.

En cette ère de polarisation, il faut se parler, plus que jamais. Aux États-Unis, un pays ravagé par la polarisation, des groupes civiques tentent justement de favoriser le dialogue entre les Américains dans leurs communautés et de renforcer ainsi les valeurs démocratiques. Plusieurs fondations donneront 10 millions par an pour soutenir ces groupes. Ces initiatives ne visent pas les Américains aux extrêmes, mais bien les 65 % des Américains davantage au centre, épuisés par le discours public de plus en plus clivant. C’est peut-être ainsi – un Américain à la fois – qu’on sauvera la santé de la démocratie américaine.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

De l’action pour le caribou

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Caribous de la harde du Pipmuacan

Devant l’incurie de Québec, le fédéral met ses culottes – et ses menaces à exécution. Le gouvernement Trudeau a enclenché les procédures pour adopter un décret d’urgence visant à protéger trois hardes de caribous forestiers en danger – celles de Pipmuacan, de Val-d’Or et de Charlevoix. Québec promet un plan de protection de cette espèce vulnérable depuis 2016, mais n’a rien pondu de plus convaincant qu’un projet-pilote visant uniquement les hardes de Charlevoix et de la Gaspésie. Malgré les pressions politiques et économiques, le ministre de l’Environnement fédéral Steven Guilbeault tient son bout dans ce dossier et c’est réjouissant. Quant aux conséquences économiques des mesures de protection, Québec devrait travailler à les atténuer au lieu de les dénoncer.

Philippe Mercure, La Presse

Des Bleus contre l’extrême droite

PHOTO FRANCK FIFE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le capitaine de l’équipe de France de football, Kylian Mbappé

Les sportifs ne sont pas que des sportifs. Ils sont aussi des citoyens et peuvent jouer un rôle social. En France, alors que le Rassemblement national, un parti d’extrême droite, domine les sondages en vue des élections législatives et pourrait former le prochain gouvernement, plusieurs joueurs des Bleus ont courageusement appelé les Français à voter contre l’extrême droite. L’attaquant Marcus Thuram a été particulièrement clair : « Il faut se battre pour que le RN ne passe pas. » Le capitaine Kylian Mbappé s’est aussi prononcé contre les « extrêmes » et a appelé les jeunes à voter. « Je n’ai pas envie de représenter un pays qui ne partage pas les valeurs de tolérance, de mixité et de respect, a-t-il. Et j’espère que je serai encore fier de porter ce maillot le 7 juillet. »

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

