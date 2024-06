Stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuit Des actions pour regagner la confiance

La publication d’un rapport de recherche sur le consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuit, à l’automne 2022, a créé une onde de choc pour plusieurs. Il faisait état de situations inadmissibles, vécues par une trentaine de femmes des Premières Nations et Inuit, ici même au Québec, au cours des dernières décennies.