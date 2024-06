À l’occasion, Dialogue offre un espace à une personnalité pour lui permettre de faire connaître son point de vue sur un enjeu ou une question qui nous touche tous. Dominique Anglade se réjouit aujourd’hui de l’élection de la première femme à la présidence du Mexique.

Dès le 1er janvier 2024, nous savions que nous allions finir l’année avec des démocraties libérales encore plus affaiblies que les années précédentes. Et nous n’avions pas besoin des élections européennes de la semaine dernière pour nous en convaincre, même si leur résultat n’en aura été qu’une nouvelle illustration, de cette polarisation insensée que nous vivons à l’échelle du globe.

Ainsi, partout, on cherche (et je m’inclus dans ce « on » que je souhaite le plus inclusif possible) des leaders mondiaux capables d’incarner une réelle prise de conscience sur les crises qui nous bousculent à la fois d’un point de vue humain et environnemental. Mais force est de constater que ces phares politiques dont nous aurions tous et toutes grand besoin ne semblent pas vouloir encore véritablement émerger.

Alors, lorsque j’ai vu Claudia Sheinbaum remporter son pari la semaine dernière pour devenir la première femme à la tête du Mexique, le premier mot qui m’est venu à l’esprit est : « Enfin ! »

Un « enfin » qui est à la fois un cri de soulagement, une impression d’un air plus respirable, une dose d’optimisme, le début d’un retour à un espoir attendu. Je ne sais trop. Mais reconnaissons d’emblée que le parcours de la nouvelle présidente du Mexique force l’admiration à plus d’un égard.

Ce n’est pas tant sa trajectoire qui est remarquable que le fait qu’elle l’ait conduite au pouvoir. Car on fera rapidement le constat que nous serions tout un chacun immensément chanceux et privilégiés de pouvoir compter sur des politiciens de sa trempe.

Chanceux d’abord parce que c’est une scientifique visionnaire qui a quitté son Mexique natal pour poursuivre ses études doctorales sur la côte ouest américaine en génie énergétique il y a plus de 30 ans. Son intérêt pour la chose climatique n’est donc ni une préoccupation récente ni une conversion tardive, mais bien un intérêt de longue date nourri par un solide bagage universitaire qui remonte à une période où encore peu de personnes étaient interpellées par le sujet.

À cette époque, Claudia Sheinbaum était par ailleurs déjà engagée dans les causes sociales et militait pour les droits des plus vulnérables. À preuve, j’ai pu mettre la main sur une photo du Stanford Daily, un journal de l’université californienne, qui couvre la venue aux États-Unis du président mexicain Carlos Salinas. L’élection de ce dernier avait été entachée par des irrégularités et ses politiques de privatisation des entreprises étatiques suscitaient un large mécontentement au sein de la communauté étudiante, qui avait choisi de manifester.

Sur cette photo, la jeune femme au centre qui tient une pancarte clamant « Commerce équitable et démocratie maintenant » n’est nulle autre que Claudia Sheinbaum. Nous sommes en 1991.

Claudia Sheinbaum à la une du Stanford Daily du 1er octobre 1991.

Chanceux aussi parce que c’est son expertise dans le domaine énergétique qui l’a amenée à siéger au GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. C’est donc quelqu’un qui comprend parfaitement nos limites planétaires et qui est à même de saisir l’ampleur des changements qui s’en viennent et des mesures à mettre de l’avant afin d’y faire face.

Je me suis dit « enfin », parce que Claudia Sheinbaum est aussi une femme de résultats. À la mairie de Mexico, une mégalopole, elle a su s’attaquer à de nombreux enjeux et a obtenu en peu de temps des résultats non négligeables. Elle a investi de manière massive dans les infrastructures de transport collectif et s’est attaquée de front à la violence faite aux femmes.

Elle n’a pas hésité à assumer ses politiques féministes dont les conséquences positives bénéficient à l’ensemble de la société.

Sa fine compréhension des inégalités de genre particulièrement marquées dans son pays lui a permis d’agir. Elle a mis en place un système de lutte contre les violences conjugales, accordé des allocations pour les femmes battues, et fait adopter une loi permettant d’ordonner l’expulsion d’un conjoint violent de la résidence familiale.

Au terme de son mandat, le taux d’homicides par habitant avait chuté de moitié.

Et c’est entre autres sur la base de ces réussites qu’elle a été élue présidente. Serait-ce le fruit d’un constat lucide posé par les Mexicains sur des politiques féministes et environnementales qui fonctionnent ? Cette interprétation des résultats me séduit et doit à tout le moins être partiellement véridique puisqu’elle repose sur le fait que des millions d’hommes et de femmes ont été convaincus de la justesse des propositions portées par Claudia Sheinbaum.

PHOTO MARCO UGARTE, ASSOCIATED PRESS Claudia Sheinbaum

Et tout cela se passe, faut-il le rappeler, dans un contexte de violence inouïe. On ne parle pas ici de violences sur les réseaux sociaux avec lesquelles nous sommes déjà très mal à l’aise (avec raison), mais bien de dizaines de politiciens qui se font régulièrement assassiner dans ce pays parfois aux allures de Far West.

Il faut une détermination et une volonté hors du commun pour garder la flamme allumée, foncer tête baissée et braver la tempête.

Je nous mets au défi de trouver un leader politique aujourd’hui capable de mieux incarner ce qu’incarne Claudia Sheinbaum : un esprit scientifique qui fait cruellement défaut dans le développement de politiques publiques, une féministe assumée capable d’appréhender les enjeux à la fois humains et environnementaux, une personne capable d’obtenir des résultats concrets qui touchent les gens dans leur quotidien, une femme qui ne semble craindre rien ni personne. La liste risque d’être bien courte.

Rien n’est parfait en ce bas monde et Claudia Sheinbaum aura fort à faire pour tenir ses promesses et répondre à ses détracteurs déjà nombreux. Mais je veux croire qu’entre une Amérique polarisée, une Europe qui se cherche, une Afrique avec des leaders émergents intéressants, mais trop peu nombreux, un Moyen-Orient à feu et à sang et une Asie de plus en plus autoritaire, la nouvelle de cette élection mexicaine demeure à mon sens une véritable bouffée d’air frais.

