Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

La Presse

18 000 cyclistes au Tour de l’Île

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le Tour de l’Île a réuni 18 000 cyclistes dimanche dernier.

Le vélo procure un sentiment de liberté incroyable. Encore plus quand on peut « envahir » les rues de Montréal une fois par année pendant le Tour de l’Île, qui a réuni 18 000 cyclistes dimanche dernier. Par surcroît, la météo a collaboré cette année avec une belle journée ensoleillée. En plus de son ambiance festive, ce festival incite petits et grands à prendre de bonnes habitudes et à enfourcher leur vélo plus longtemps et plus souvent pour le reste de l’été. Le Tour la Nuit du vendredi soir a été en quelque sorte victime de sa popularité, avec 17 000 cyclistes, presque autant que pour le Tour de l’Île.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Lisez « Tour de l’île de Montréal : plus de 18 000 cyclistes sont au rendez-vous »

Baisse de taux et inflation ramenée à 3 %

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Siège de la Banque du Canada, à Ottawa

Signe que l’inflation est sous contrôle, la Banque du Canada a baissé son taux directeur mercredi pour la première fois en quatre ans. Les banques ont immédiatement baissé leurs taux d’intérêt de 25 points de base (-0,25 %). D’autres baisses de taux sont à venir, estime la Banque du Canada. Si elle peut baisser les taux, c’est que l’inflation est à peu près maîtrisée. Au Québec, l’inflation est revenue en avril à 3,0 %. C’est la première fois depuis mars 2021 que l’inflation au Québec revenait dans la fourchette cible de 1,0 % à 3,0 %. Idéalement, la banque centrale essaie de contrôler l’inflation à environ 2 %.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Lisez « Le taux directeur passe de 5 % à 4,75 % : d’autres baisses à venir, dit la Banque du Canada »

Plus de pouvoirs aux professionnels de la santé

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel

Oui ! Enfin ! Le projet de loi destiné à donner plus de pouvoirs aux pharmaciens, infirmières, psychologues et autres professionnels de la santé est vraiment bienvenu. Déposé cette semaine par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, il veut rebrasser le Code des professions afin qu’un pharmacien, par exemple, puisse faire davantage de prescriptions sans toujours passer par un médecin. Plusieurs professionnels de la santé pourront aussi poser des diagnostics en santé mentale, une avancée dans le contexte où voir un psychologue relève souvent du chemin de croix. L’ère où le médecin de famille était le seul sésame permettant d’accéder au système de santé achève et c’est tant mieux.

Philippe Mercure, La Presse

Lisez « Code de professions : plus de pouvoirs aux pharmaciens et aux professionnels de la santé »

La saison des pivoines

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Rose pâle, rose foncé, blanche ou jaune… la pivoine embellira nos jardins encore quelques semaines.

Après les magnolias et le lilas, voici venue la (trop courte) saison des pivoines. Moins odorantes que les fleurs du lilas, les fleurs des pivoines dégagent un parfum doux et sucré qu’on capte seulement si on s’approche très, très près. Ces jours-ci, les tiges des arbustes ploient sous le poids de ces fleurs exubérantes qui s’ouvrent tranquillement, et qui se faneront beaucoup trop vite. Rose pâle, rose foncé, blanche ou jaune… la pivoine embellira nos jardins encore quelques semaines. Profitons-en.

Nathalie Collard, La Presse