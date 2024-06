John Parisella propose un pas de recul sur l’actualité aux États-Unis afin de mieux comprendre les enjeux qui émergent dans la course pour la Maison-Blanche.

JOHN PARISELLA Professeur invité au CERIUM, ancien délégué général du Québec à New York et à Washington, et conseiller spécial chez National

L’ancien président des États-Unis Donald Trump se distingue de plus en plus de ses prédécesseurs et de son successeur. En plus d’avoir marqué l’histoire en étant le premier président à faire face à deux procès en destitution (« impeachment »), il est désormais un criminel condamné par la Cour. C’est une première pour un ancien président américain.

Le 30 mai dernier, un jury de 12 New-Yorkais a reconnu Trump coupable de 34 chefs d’accusation pour avoir falsifié des documents financiers afin de dissimuler des paiements qui visaient à acheter le silence d’une actrice pornographique et ainsi éviter un scandale dans le cadre de la campagne présidentielle de 2016.

Sans surprise, Trump a immédiatement rejeté le verdict. Fidèle à ses habitudes, il s’est posé en victime du système judiciaire et a dénoncé, sans fournir de preuve, un juge « partial » et un procès « truqué ». Il s’engage, sans réserve, à en appeler de ce jugement jusqu’à la Cour suprême. Sa base politique a rapidement réagi en soutenant financièrement sa campagne.

Le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a vertement critiqué le verdict et le processus judiciaire. Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, qui n’est pas proche de Trump, a aussi condamné la tenue d’un tel procès ainsi que son résultat. Ce faisant, le Parti républicain s’éloigne considérablement de sa position traditionnelle qui reconnaît l’importance de la règle de droit et qui valorise le principe selon lequel personne n’est au-dessus des lois.

La réaction des démocrates et du président Joe Biden fut aussi prévisible. Biden a reconnu le bien-fondé du système de justice, et par le fait même la validité du jugement.

Il faut rappeler que Trump fait face à trois autres procès, dans l’affaire de l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole, celle de l’ingérence électorale en Géorgie et celle des documents classifiés qu’il a conservés après la fin de son mandat. Cela dit, il est peu probable que ces autres procès démarrent avant l’élection.

Quoi qu’il en soit, depuis le prononcé de son verdict, Trump martèle que le véritable verdict sera le résultat des élections du 5 novembre prochain.

L’impact politique du jugement

Si Trump a été déclaré coupable, sa peine n’est pas encore connue. Le juge Juan Merchan doit prononcer sa sentence le 11 juillet, soit quatre jours avant la convention du Parti républicain qui doit confirmer Donald Trump comme candidat officiel pour l’élection présidentielle de novembre.

Selon sa nature, la peine pourrait avoir un effet variable sur la campagne. Toutefois, il est aujourd’hui difficile d’affirmer dans quelle mesure cette condamnation aura un impact sur l’élection.

La question qui demeure est de savoir quel sera l’effet de ces développements sur les appuis de Trump auprès de deux groupes : les républicains réticents à sa candidature et les électeurs indépendants. Déjà, les sondages des dernières semaines montrent une course serrée avec un léger avantage pour Trump. Certes, on peut présumer que le soutien de sa base partisane qui l’appuie déjà demeurera important.

Chose certaine, malgré les sondages qui répètent que la population américaine aurait préféré d’autres candidatures que celles de Biden et de Trump à la présidence du pays, le Parti démocrate et le Parti républicain demeurent très solidaires de leurs candidats respectifs. À moins d’un imprévu majeur et malgré le verdict du 30 mai dernier, les électeurs américains devront à nouveau choisir entre Biden et Trump. Il reste qu’au moment de l’élection, si Trump devait perdre sa cause en appel ou si cet appel ne pouvait être entendu avant le scrutin, l’ancien président devrait porter le titre de « criminel condamné ».

D’ailleurs, les premiers sondages tenus à la suite du verdict ne lui sont pas favorables. Les récents sondages de CBS et d’ABC indiquent respectivement que les Américains sont en accord avec le jugement dans une proportion de 57 % contre 43 % et de 50 % contre 27 %. Puis, les données de Morning Consult révèlent que 49 % des électeurs indépendants et que 15 % des électeurs républicains souhaitent que Trump se retire de la course à la suite du verdict. Cela dit, il est beaucoup trop tôt pour tirer quelque conclusion que ce soit.

Le débat Biden-Trump prend de l’importance

Étant donné que l’élection de novembre prochain pourrait se jouer dans quelques États clés comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, le récent verdict contre Trump revêt une importance particulière.

Pour les démocrates, la tentation de présenter Trump comme un criminel sera sans doute forte. Ils doivent toutefois faire preuve de prudence et éviter de politiser davantage un verdict qui pourrait, à la veille des élections, avoir un impact à double tranchant.

Il faut noter aussi que le procès pour possession illégale d’armes à feu du fils du président Joe Biden, Hunter Biden, a commencé. Cela ne fera rien pour atténuer le clivage politique.

Depuis 1987, les débats ont habituellement lieu en septembre et en octobre de l’année présidentielle. Cette année, ce sera différent. Le premier débat aura lieu dès le 27 juin. Il se tiendra à Atlanta et sera organisé par le réseau CNN. Un deuxième débat aura lieu le 10 septembre au réseau ABC.

Bien que les principaux enjeux des sondages depuis plusieurs mois soient l’inflation, l’immigration et l’avortement, Biden souhaite faire de la menace contre la démocratie le thème central de sa candidature. Le récent jugement devient ainsi de plus en plus central dans le débat et pourrait ultimement devenir l’enjeu déterminant, la « question de l’urne » le 5 novembre prochain.

