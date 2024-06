Le transport collectif, bon pour la santé et les finances publiques

En cette Journée de l’air pur, à un moment où la menace de nouveaux épisodes d’incendies de forêt et de mauvaise qualité de l’air est plus présente que jamais, nous constatons l’immense chantier devant lequel nous nous trouvons collectivement afin que tous et toutes puissent respirer un air de qualité.